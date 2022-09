Herbstzeit - Äpfelzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Äpfel fallen. Sie können nun aufgelesen werden, um sie zu essen, Apfelmus oder andere Leckereien daraus zu machen. Oder sie werden zur Mosterei gebracht, in der sie zu einem feinen und wohlschmeckenden Apfelsaft werden. Eigene Säfte werden immer beliebter, ist die Erfahrung der Betreiber der Mosterei des Obst- und Gartenbauvereins in Wain. Immer samstags vom 10. September bis in den November hinein werden Äpfel, Birnen, Quitten und auch manchmal Trauben mit hohem Druck durch Tücher gepresst. Nun kann der eigene Saft der eigenen Äpfel mitgenommen werden. Immerhin ergeben 50 kg Äpfel ca. 30-35 Liter frischen Apfelsaft. Am Ende der Saison findet nachmittags für Kinder ein Rübengeisterschnitzen statt und abends ein Mostfest, bei dem verschiedene Säfte und auch Mostsorten probiert werden können.

Weitere Infos und Anmeldung zum Mosten bei Bernhard Schließer, In Auttagershofen 10, 88489 Wain. Telefon 07353/2827.