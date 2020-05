Gottestdienst in Corona-Zeiten: Gemeinsames Singen ist verboten

Gemeinsam Gottesdienst feiern, darauf mussten die Gläubigen wegen der Corona-Pandemie seit Wochen verzichten. Die evangelische Kirchengemeinde Wain hat am Sonntag den ersten Präsenz-Gottesdienst seit dem 8. März gefeiert.

Der Kirchengemeinderat hatte hierfür ein Infektionsschutzkonzept auf der Grundlage der Empfehlungen der Landeskirche aufgestellt. Um den Abstandsregelungen und Hygienevorschriften zu genügen, ist die Besucherzahl in der Wainer Michaeliskirche auf 55 beschränkt. Auf jeder Kirchenbank dürfen nur zwei Gläubige sitzen – mehr Menschen pro Bank sind nur erlaubt, wenn diese im selben Haushalt leben.

Persönliche Daten sind erforderlich

Die 30 anwesenden Gottesdienstbesucher, denen die markierten Plätze von einem Ordner zugewiesen wurden, mussten einen Erhebungsbogen ausfüllen, dessen Daten für eine Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle einer Covid-19-Erkrankung herangezogen werden.

„Kantate“ – „Singet!“, lautete der Name des vergangenen Sonntags im evangelischen Kirchenjahr. Doch ausgerechnet an diesem ersten öffentlichen Gottesdienst in der Corona-Zeit durften die Gottesdienstbesucher nicht singen. „Die Psalmen und Lieder dieses Sonntags fordern uns zum Singen auf, die Landeskirche fordert uns auf nicht zu singen“, kommentierte Pfarrer Ernst Eyrich das Paradoxum.

Beim Gottesdienst in der Michaeliskirche war es einzig Sarah Locher, die solistisch mit Gesang in Erscheinung trat. Ihr Ehemann Alexander spielte Gitarre, die Orgel spielte Michael Frey. „Heute am Sonntag Kantate können wir Gott nicht mit unserem Mund loben, aber wir können ihn mit unserem Leben singen“, sagte Pfarrer Ernst Eyrich in seiner Predigt. Er wünschte sich, dass die Gottesdienstbesucher bald auch wieder gemeinsam ihre Stimmen zum Lob Gottes erheben können.

Die Erfahrungen dieses ersten Präsenz-Gottesdienstes sind für den Wainer Kirchengemeinderat die Grundlage dafür, wie die Gottesdienste weiter geplant werden.