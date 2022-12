Golfclub Reischenhof spendet an Wainer Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Golfclub Reischenhof hat sich dieses Jahr zum ersten Mal an der Wainer Aktion „Adventsfenster 2022 – Alle gemeinsam unterwegs“ beteiligt. Jeden Tag wird in der Gemeinde ab 1. Dezember ein Fenster eines Hauses weihnachtlich geschmückt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; täglich kommt ein neues Fenster hinzu. Vom 1. Dezember bis 1. Januar sind diese Adventsfenster dann beleuchtet.

Am Sonntag, 4. Dezember, lockte in der Dämmerung das weihnachtlich geschmückte Fenster des Clubhauses über hundert Wainer und Mitglieder des Vereins auf den Reischenhof. Gegen eine Spende wurden Glühwein und Punsch ausgeschenkt und die Besucher konnten sich an den zahlreichen Mistelzweigen der heimischen Obstwiesen bedienen. Der evangelische Pfarrer der Gemeinde Wain, Marten Bernick, griff zur Gitarre und stimmte Weihnachtslieder an. Insgesamt kamen dank der großzügigen Spenden der Wainer und der Mitglieder knapp 900 Euro zusammen, die der Golfclub auf 1000 Euro aufrundete.

Bei der Scheckübergabe an den Wainer Kindergarten Paulinenpflege freuten sich die Kinder mit der Kindergartenleitung Carina Peppelenbos über die unerwartete Spende, die zeitnah für die Kleinsten investiert werden soll.