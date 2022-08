Golfclub Reischenhof feiert Jubiläum

Der Golfclub Reischenhof feiert sein 35-jähriges bestehen. Das ist am Reischenhof über eine Woche lang mit einer Turnierserie kräftig gefeiert worden. Das teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Dienstag fand ein Einladungsturnier für die Sponsoren des Clubs statt, anschließend luden Ladies und UHUs (männliche Golfer unter Hundert) zu Turnieren ein. Freitag folgten dann die jugendlichen Mitglieder mit einem Jugendcup. Der Höhepunkt der Jubiläumswoche war das große Jubiläumsturnier mit 125 Teilnehmern am Samstag. Das Wetter wollte sich nicht so recht an die Feierlichkeiten anpassen, so regnete es zum Teil sehr stark. Gemäß dem Motto „ein Golfer kennt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, trotzen aber die allermeisten Teilnehmer dem Wetter und ließen sich die gute Laune nicht verderben.

In einem festlichen Rahmen wurde abends das Jubiläum mit 175 Mitgliedern und geladenen Gästen feierlich begangen. Siegfried Drost, Präsident des Golfclub Reischenhof, berichtete in seiner Rede von den Gründungszeiten des Clubs. Im Sommer 1987, in Zeiten, in denen in Deutschland Tennis boomte und Golf absolute Randsportart gewesen ist, gründeten 14 Golf-Interessierte um den Wainer Ernst Blattert, heutiger Ehrenpräsident, den Golfclub Reischenhof. Spielbar waren die ersten provisorischen Löcher 1988, bevor dann 1991 die ersten ordentlichen neun Bahnen eröffnet wurden. 1995 komplettierten dann weitere neun Loch die Anlage. Im Jahr 2001 wurde auf 27 Loch erweitert. Mittlerweile beheimatet der Club knapp 950 Mitglieder, davon über 100 Jugendliche. Golf als Breitensport für die ganze Familie zu etablieren, das habe sich der Verein zur Aufgabe gemacht, so Drost. Es werde viel in Jugendarbeit und -förderung investiert. Während der vergangenen Jahre sei der Golfsport stetig populärer geworden – nicht zuletzt durch die Pandemie sind die Mitgliederzahlen deutlich angestiegen.

Sportlich, so berichtete der Präsident weiter, konnte die erste Herrenmannschaft gerade in die Landesliga aufsteigen und die Damen AK50 erfolgreich die Klasse der obersten Württembergischen Liga halten. Drost ehrte abschließend zwei anwesende Mitglieder, die dem Verein seit nunmehr 35 Jahren die Treue halten. Insgesamt können zehn Mitglieder auf eine 35-jährige Mitgliedschaft zurückblicken.

Der Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbands, Otto Leibfritz, würdigte anschließend Gründungspräsident Ernst Blattert, der 32 Jahre das Präsidium erfolgreich anführte. Es gäbe keinen Club-Präsidenten, so Leibfritz, der dieses Amt länger ausgeübt hätte. Er nannte den Golfclub Reischenhof in seiner Ansprache eine große Nummer und unübersehbare Größe im Baden-Württembergischen und Deutschen Golfverband. Sehr gerne nutze man die Anlage des Golfclubs als Austragungsort für Meisterschaften. Besonders gewürdigt wurde von Präsident Leibfritz die am Reischenhof ansässige Gastronomie.

Dass die Golfplätze der Umgebung – in den vergangenen Jahrzehnten ist deren Dichte in Süddeutschland doch stark gewachsen – auch freundschaftlich verbunden sind, zeigte das Gastgeschenk des Ulmer Golfclubs anlässlich des Jubiläums. Vizepräsident Lothar Pfähler überbrachte eine Bank als Zeichen der Verbundenheit.

Bei der Siegerehrung des Jubiläumsturniers bewiesen die beiden Netto-Sieger, 13 und 14 Jahre alt, dass der Club sich um seinen golfbegeisterten Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Fritzi Pichler, 13 Jahre, gewann die Netto-Wertung des 9-Loch-Turniers, Justus Höchsmann, 14 Jahre, wurde Gesamt-Netto-Sieger über 18 Loch. Netto-Klasse A gewann Angelika Lindenmaier, Netto-Klasse B Ulrike Bahlo. Sieger in der Kategorie ‚Nearest to the Pin‘ wurden Heinz Heinzl und Silke Georgieff. Brutto-Sieger wurde bei 9 Loch Rainer Lorenz, auf 18 Loch gewannen hier Alissa Schilling und Tom Kunz. Dass der Golfclub Reischenhof auch würdig feiern kann, zeigte sich anschließend, als die Band Time Square bis nach Mitternacht zum Tanz aufspielte.