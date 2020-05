Golfclub Reischenhof deckt Strombedarf nun selbst

Der Golfclub Reischenhof in Wain kann seinen Strombedarf künftig zu großen Teilen aus einer eigenen Solarstromanlage decken. Durch eine hohe Investition in Höhe von 160 000 Euro konnte dieses Projekt verwirklicht werden. Solarmodule auf dem Dach wurden installiert, zusätzlich Stromspeicher im Gebäude aufgestellt. Seit Freitag fließt der aus Sonnenenergie gewonnene Strom.

Die alte Fachwerkscheune oberhalb des Clubhauses, die als Caddy-Raum genutzt wird, erwies sich für die Umsetzung des Solarprojektes als geeignet. In einem ersten Schritt musste der Golfclub allerdings zuerst die Dachfläche und teilweise auch die darunter befindliche Holzbalkenkonstruktion sanieren. Diese Arbeiten mit einem finanziellen Aufwand von 40 000 Euro waren im Dezember letzten Jahres erledigt worden.

Im Februar 2020 startete dann das eigentliche Projekt: Die Solarmodule wurden großflächig auf dem Dach mit süd-östlicher Ausrichtung montiert. 50 Kilowatt in der Stunde liefert diese Anlage. Strom, der tagsüber für den Betrieb des Golfclubs nicht gebraucht wird, wird in Stromspeichern gesammelt. Der restliche Strom wird ins Netz eingespeist. Am Freitag hat Club-Präsident Rolf Neuhaus die neue Photovoltaikanlage offiziell in Betrieb genommen. Deren Fertigstellung hatte sich durch die Corona-Pandemie etwas verzögert. Aber nun fließt der Strom aus Sonnenenergie. „Langfristig gesehen ist das eine sehr gute Investitionsentscheidung“, betonte Rolf Neuhaus beim Start. Aufs Jahr gesehen können etwa 50 Prozent der anfallenden Stromkosten des Golfclubs eingespart werden.

Am heutigen Montag kehrt wieder Leben ein auf dem Gelände des Golfclubs Reischenhof. Nach der mehrmonatigen Corona-Sperre dürfen die Golfsportler wieder ihrem Hobby frönen. „Alle sind ganz heiß aufs Golfen“, berichtet Rolf Neuhaus von der Vorfreude der Spielerinnen und Spieler. Allerdings müssen sie sich bei der Ausübung ihres Sports auch an neue Nutzungsregeln, die der Krise geschuldet sind, halten. So dürfen die Reischenhof-Golfer nur mit vorher gebuchten Abschlagzeiten und in einem Flight von maximal zwei Personen auf die Runde des 27-Loch-Platzes gehen. Drei Mal pro Woche kann jedes der aktuell 845 Mitglieder derzeit spielen. „Mit diesen Regelungen wollen wir möglichst vielen Golfsportlern die Chance geben zu spielen“, erklärt Club-Manager Steffen Augustin.

In der ersten Woche der Öffnung des Golfplatzes dürfen deshalb nur Reischenhof-Mitglieder zum Schläger greifen. Danach wird vom Clubvorstand anhand der Erfahrungen entschieden, ob die Mitglieder mehr als dreimal pro Wochen spielen dürfen und ob auch wieder Gastspieler zugelassen werden. „Die Ausübung unseres Sports wird in diesen Zeiten viel aufwendiger, aber wir sind froh, dass wir überhaupt golfen dürfen“, sieht Steffen Augustin die Lage. Er glaubt, dass sich die Reischenhof-Golfer an die umfangreichen Regeln halten werden. „Wenn nicht, wird die Anlage schnell wieder gesperrt“, ergänzt er. Um das zu verhindern, werden Verstöße gegen die neuen Regularien mit einem zweiwöchigen Spielverbot geahndet.