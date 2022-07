Gelungenes Leichtathletik Jedermannturnier des TSV Wain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder soweit – nach zwei Jahren Zwangspause konnten die Leichtathleten des TSV Wain am Sonntag, 26. Juni wieder ihr jährliches Jedermannturnier durchführen. Insgesamt 165 Teilnehmer im Alter zwischen 3 und 82 Jahren haben sich bei hochsommerlichen Temperaturen in den Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung gemessen. Seit Jahren sehr beliebt ist auch die Sportplatzrunde, bei der man seine Ausdauer unter Beweis stellen konnte. Der Pokal für die größte Gruppe ging an den TV Bad Schussenried, der mit insgesamt 58 Kindern am Wettkampf teilgenommen hat. Neben Bad Schussenried waren noch die Sportvereine aus Aichstetten, Buch, Laupheim, Oberroth sowie Ochsenhausen vertreten. Selbstverständlich auch der heimische TSV Wain – und wie es sich für ein Jedermannturnier gehört, auch zahlreiche Teilnehmer aus der Bevölkerung. Aber nicht nur auf den Sportanlagen war einiges los, auch die schattige Bestuhlung neben dem Vereinsheim war mit Besuchern und Zuschauern gut gefüllt.