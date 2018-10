Gelernt: Friedhof ist nicht gleich Friedhof

Mehrere Friedhöfe in der Region besuchten Wainer Gemeinderäte in der vergangenen Woche. Grund: Man wollte Eindrücke über mögliche Bestattungsvarianten und praktische Erfahrungen sammeln. Bereits nach der Besichtigung des ersten Friedhofs sei der Delegation bewusst geworden, wie diffizil so eine Friedhofsgestaltung sein kann, berichtete Bürgermeister Stephan Mantz am Donnerstag bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Deshalb sei man sich schnell einig gewesen, dass zur weiteren Planung der Friedhofserweiterung ein Fachbüro für Bestattungswesen als Berater herangezogen werden soll. Die Verwaltung schlägt hier eine Direktvergabe an den Friedhofsberater Joachim Ebinger aus Trossingen vor. Alle bei diesem Besichtigungstermin anwesenden Gemeinderäte berichteten in der Gemeinderatssitzung übereinstimmend, wie überrascht sie gewesen wären, was alles hinter so einer Planung stecke.

„Das können wir selber machen, war anfangs auch meine Meinung“, sagte Mantz. Aber der Friedhof sei ja auf „ewig“ angelegt, und da sei es ihm das Geld schon wert, das Thema vernünftig anzugehen. „Ich hatte gedacht, das ist eine einfache Sache, aber schon nach der ersten Besichtigung war mir klar, so einfach ist das nicht“, fügte Helga Neuhauser hinzu. Auch Bruno Thunnessen gab zu bedenken, dass viele Angehörige heute nicht mehr vor Ort wohnen würden und alternative Bestattungsformen gewünscht werden. Einstimmig schloss sich der Gemeinderat der Verwaltung an und beschloss die Beauftragung des Fachbüros für Bestattungswesen Ebinger aus Trossingen. Trotz der Hinzuziehung eines Beraters hofft die Verwaltung auf einen möglichen Starttermin im Frühjahr 2019.