Am Abend des Ersten Weihnachtsfeiertages hat in Wain die Weihnachtsfeier der Kinderkirche in einer Scheune stattgefunden. Die Kinder haben das Weihnachtsmusical „Freude Freude“ aufgeführt.

Der Stall von Bethlehem und Nazareth, jene zwei Hauptorte der Handlung der biblischen Weihnachtsgeschichte, waren an diesem Abend in der Wainer Oberen Dorfstraße erlebbar:

Josef und Maria müssen sich auf den Weg machen von ihrer Heimatstadt Nazareth nach Bethlehem, aus der Josefs Vorfahren stammen. Zuvor hatte ihnen der Herold des römischen Kaisers Augustus die Volkszählung angekündigt. Das Paar macht sich auf den Weg. „Josef, bleib stehn ich kann nicht mehr, Josef, das Kind kommt bald zur Welt“, ertönt der Sologesang der Maria auf der wohl beschwerlichen Reise. Währenddessen freut sich der Chor, der die Gastwirte Bethlehems darstellt: „Das ist ein Geschäft, hey, das ist ein Geschäft, so viele Leute, das ist ein Geschäft.“ Als das Paar in der Davidsstadt ankommt, singt der Chor jedoch: „Kein Platz, kein Platz, Pech für den, der jetzt noch kommt.“ So kommt es, dass das Kind in einem Stall das Licht der Welt erblickt.

Nun treten auch die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland auf. Sie folgen dem hellen Stern und unterhalten sich auf ihrem Weg über eine uralte Geschichte, die sie von ihren Großeltern kennen: Es geht um den von Gott versprochenen Heiland, aber auch um das Vergeben, mit dem keiner beginnen will. Als die Reisegruppe im Bethlehemer Stall ankommt, singt der Chor: „Jesus der Retter ist nun da!“ Und weiter jubilieren die jungen Akteure: „Freude, Freude, Freude auf Erden und im Stall“ zum Finale des Musicals.

Die zahlreichen Zuschauer spendeten langanhaltenden und begeisterten Applaus für die Kinder der Kinderkirche und auch für die mehrköpfige Band, die die Darbietung um Chor und Solisten mit fetziger und passender Livemusik begleitete.

Pfarrer Marten Bernick dankte allen Akteuren, vor allem auch dem Helferkreis der Kinderkirche und zeigte sich begeistert über die Aufführung. Er dankte an jenem Abend besonders Christian Geiger, der im Januar nach 30 Jahren Kinderkircharbeit in einem Gottesdienst verabschiedet werde. Nach dem Segen durften alle anwesenden Kinder ein Geschenk der Wainer Kirchengemeinde entgegennehmen.