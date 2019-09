Frau stirbt nach schwerem Unfall mit Oldtimer-Porsche

Nach dem schweren Unfall am Sonntagvormittag in Wain, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, ist eine Frau am Montagmorgen gestorben. Die 71-Jährige wurde an der Unfallstelle reaniminiert, im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Gegen 10.45 Uhr befand sich ein Ehepaar aus Schwendi auf einer Ausfahrt mit einem Porsche-Oldtimer der Baureihe 356. In der Ortsmitte von Wain wurde das historische Fahrzeug frontal von einem Mazda gerammt.

Nach Polizeiangaben war der Fahrer dieses Wagens aus der Kirchstraße nach rechts in die Poststraße eingebogen; dabei verlor der 77-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte der Mazda mit dem entgegenkommenden Porsche.

Der Porsche wurde weitgehend zerstört, das andere Auto schwer beschädigt. (Foto: Bernd Baur / Der Porsche wurde weitgehend zer)

Warum der Mazda-Fahrer auf die Gegenfahrspur geriet, ist laut Polizei noch immer unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Frau musste reanimiert werden

Die Feuerwehren aus Wain und Schwendi, Notarzt und Notfallseelsorger sowie Einsatzkräfte von ASB und DRK eilten an die Unfallstelle. Die Feuerwehr schnitt das Dach des Porsche auf, um die schwer verletzten Insassen bergen zu können. Die 71 Jahre alte Frau musste reanimiert werden; sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Ravensburger Klinik eingeliefert, wo sie am Montagmorgen starb.

Ihr Ehemann (76) war eingeklemmt; die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem Gerät, ein Hubschrauber flog ihn in ein Ulmer Krankenhaus. Auch der Fahrer des Mazda trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon.

Aufgrund des Baujahrs gibt es in dem Porsche-Oldtimer weder Sicherheitsgurte noch Airbags. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an dem historischen Fahrzeug auf rund 150.000 Euro, am Mazda auf etwa 15.000 Euro.