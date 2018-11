Feuerwehr unterstützt Notfallseelsorge

Die Freiwillige Feuerwehr Wain hat am Freitag einen Spendenscheck in Höhe von 800 Euro an die Notfallseelsorge des Lankreises Biberach übergeben. Im Sommer haben die Wainer 80 Jahre Freiwillige Feuerwehr im Ort gefeiert. Dabei wurde auch ein neuer Mannschaftstransportwagen in Betrieb genommen. „Wir haben zwei Tage mit unserer Partnergemeinde Arriach das Jubiläum begangen, es war ein wirklich schönes Fest“, sagt Kommandant der Feuerwehr Wain Bodo Stetter.

Auf Gastgeschenke habe man verzichtet und stattdessen um eine Spende gebeten. „Es sind sehr viele Spenden eingegangen“, berichtet der Kommandant. Man habe sich dazu entschlossen, das Geld an die Notfallseelsorge des Landkreises Biberach zu spenden. „Uns wurde Gutes getan, da wollten wir auch etwas zurückgeben“, sagt der Kommandant.

Für die Wainer Feuerwehr sind die zwei Notfallseelsorger Helene Glass-Neumann und Pfarrer Ernst Eyrich von der Evangelischen Kirchengemeinde im Einsatz. Sie zählen aus versicherungstechnischen Gründen mit zur örtlichen Feuerwehr. Die Notfallseelsorger kümmern sich um die psychosoziale Betreuung von Opfern, Angehörigen, Beteiligten und Helfern von Notfällen. „Ich denke, da spreche ich für alle Feuerwehren, wenn ich sage, wir sind Techniker, wir räumen Straßen frei, löschen Brände, retten Menschen aus Fahrzeugen, aber wenn es um die Seele geht, das Innere eines Menschen, dann sind wir froh, dass es speziell ausgebildete Notfallseelsorger gibt“, sagt Stetter.

Für die Notfallseelsorge des Kreises Biberach hat Leiterin Iris Espenlaub die Spende entgegengenommen. „Wir freuen uns riesig, und es kommt der Region direkt zugute“, sagte sie. Sie überreichte den Floriansjüngern ein Dankesschreiben und lud sie ein, selbst einmal an einer Schulung der Notfallseelsorge teilzunehmen.