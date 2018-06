Feuerwehr probt den Ernstfall: Vermisste Monteure schnell gerettet

Einsatz auf dem Gelände des Holzwerks Baur: Die Freiwillige Feuerwehr Wain hat dort am Samstagmorgen ihre Hauptübung abgehalten. Das Szenario: eine Rauchgasverpuffung in der Heizzentrale hat das Dach des Gebäudes in Brand gesetzt.

Um 8.02 Uhr heulten am Samstagmorgen die Sirenen in Wain. Denn parallel zur Hauptübung der Feuerwehr erfolgte auch die Sirenenprobe. Um 8.06 waren 20 Feuerwehrleute am Gerätehaus, um 8.08 trafen sie am Übungsort, der Firma Holzwerk Baur ein. Die Mannschaft spielte dort den Einsatz bei einem ganz festgelegten Szenario durch: Bei Wartungsarbeiten in der Heizzentrale der Firma hat es eine Rauchgasverpuffung gegeben, durch die das Dach des Gebäudes in Brand geraten war. Zwei Monteure werden vermisst.

Die Feuerwehrleute schlossen sogleich die Schläuche an einen Hydranten und an eine Zisterne an. Schnell stellte sich heraus, dass an einem der Schläuche ein Defekt war, der aber schnell behoben war. Dann begannen die Löscharbeiten am Gebäude. Das daneben stehende Lagerzelt schützte die Feuerwehr mit einem Wasservorhang vor Funkenflug. In der Heizzentrale, die voller Rauch war, suchten mit Gasmasken ausgerüstete Feuerwehrleute nach den vermissten Monteuren. Sie fanden die zwei Männer bereits nach kurzer Zeit und brachten sie aus dem Gebäude. Einer der Verletzten wurde mit einer Trage zum Auto gebracht.

Kommandant ist zufrieden

Kommandant Bodo Stetter zeigte sich bei der Abschlussbesprechung zufrieden. Die Übung sei optimal gelaufen, sagte er. Julia Freifrau von Herman, die als Stellvertreterin des verhinderten Bürgermeisters Stephan Mantz die Übung verfolgt hatte, zeigte sich beeindruckt. Sie bedankte sich im Namen der Gemeinde. Neben ihr waren bei der Übung auch die zwei Alt-Kommandanten Gerhard Walcher und Gerhard Albrecht außerdem Gemeinderat Bruno Thunnessen und die Notfallseelsorgerin Helene Glass-Neumann.

Hermann Baur und Frederik Baur von der Geschäftsleitung des Holzwerks waren ebenfalls vor Ort. Hermann Baur überreichte dem Kommandanten für jeden der Feuerwehrleute eine Mappe mit Plänen des Holzwerkes. Sollte es wie vor Jahren wieder einmal zu einem Großbrand kommen, sind die Helfer von der Feuerwehr damit über alle Gebäude informiert.

Auf Wunsch von Hermann Baur testete die Feuerwehr zum Schluss noch die Springkler-Anlage des Lagerzeltes. Da das große Lagerzelt relativ neu erstellt und die Anlage noch nicht durchgetestet war, bot sich das in diesem Moment geradezu an. Alles verlief problemlos. Mit einem Wasser-Vorhang im Eingang und im Innern des Zeltes war das Lager vor dem Funkenflug zusätzlich geschützt.

Dann wurde das Wasser abgestellt, wurden die Schläuche aufgerollt und wieder in die Wagen gepackt. Feuerwehrleute und Zuschauer verließen zufrieden das Gelände des Holzwerks.