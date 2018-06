Evangelische Kirche lädt zur Jugendwoche ein

Der Jugendkreis Wain veranstaltet von heute, Dienstag, bis Samstag, 15. Oktober, eine Jugendwoche im evangelischen Gemeindehaus in Wain. Die Veranstaltung soll Jugendlichen von 13 Jahren an einen weiteren Einblick in das Leben als Christ geben. Das Motto dieser Woche lautet: Ich glaub’s.

Unterstützt wird diese Aktion vom südwestdeutschen Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC). Der Referent, Bernd Pfalzer aus Kassel, wird die Teilnehmer während dieser Woche begleiten. Am heutigen Dienstag spricht Johannes Kneifel über das Thema „Vom Nazi zum Pastor“.

„Fil_da_elephant“, eine deutsche Rapgruppe, ist am Mittwoch zu Gast. In ihren Liedern geht es um das Leben des Rappers Fil und seinen Glauben an den Dreieinigen Gott. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Morgens und tagsüber sind die Jugendkreisler mit den Gästen in verschiedenen Schulen unterwegs. Den Abschluss der Jugendwoche bildet am Samstag ein Jugendgottesdienst in der Michaelskirche. An jedem der fünf Tage gibt es verschiedene Aktionen mit Spiel und Spaß für die Jugendlichen.