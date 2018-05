Eine Reise voller Musik

Einen äußerst unterhaltsamen Abend haben der Männergesangverein Wain und der Gastchor aus Dettingen beim Frühjahrskonzert am Samstag in der Wainer Gemeindehalle geboten.

Der Konzertabend begann mit einem Ständchen des Chors und der Besucher für Moderator Dieter Stock, der an diesem Tag Geburtstag hatte. Er erläuterte anschließend das Konzertmotto „Weit, weit weg“, unter dem der Chor eine Auswahl aus Liedern verschiedener Konzertreisen präsentierte. Unter der Leitung von Shanna Schock ging es los mit dem Lied „Komm mit“. Begleitet wurde der Chor am Klavier von Paul Jüssen, und die Schlagzeug-Begleitung übernahmen Ronny Brugger und Katharina Unterweger.

Bei seinem Besuch in Dresden hatte der Männergesangverein unter anderem „Rock me Soul“ gesungen. Zu diesem Stück lief am Samstag auf einer Leinwand neben der Bühne ein Film, der Eindrücke von den Tagen in Dresden lieferte. Nach dem Lied „Das Beste“ kündigte Dieter Stock das Lied für den Muttertag „Wenn sie tanzt“ an. Darin erzählte der Chor über die verschiedenen Möglichkeiten, zu tanzen, und auf der Leinwand wurde dies auch noch plastisch dargestellt.

Danach folgte der Auftritt des Gastchores, des Männerchors des MV Dettingen/Iller, den die Gastgeber schon in der Einladung als ein „Highlight aus dem Illertal“ angekündigt hatten. Die knapp 50 Sänger standen unter der Leitung von Tobias Schädler und wurden teilweise am Klavier von Christoph Lang begleitet. Auf die beiden deutschen Stücke „Ihr von Morgen“ und „Der Weg“ folgten eine interessante Variante des englischen Klassikers „What shall we do“, das Lied „Auf uns“ sowie zusätzliche kurzen Solo-Einlagen.

Zum Ende der nun folgenden Pause trat die inzwischen schon bekannte, fünfköpfige Gesangsgruppe des MGV Sängerlust Wain auf und trug auf höchst unterhaltsame Weise, entsprechend bekleidet, mit instrumentaler Begleitung das Lied „Sauna-Boy“ vor.

Weiter ging es nach der Pause mit dem Männerchor aus Dettingen und den Liedern „Anuschka“ und „Can you feel The Love tonight“ (mit Solosänger), was begeisterten Applaus des Publikums hervorrief. Der programmgemäße Auftritt der Gäste endete mit dem Lied „Hulappalu“, wobei sich das Publikum zum rhythmischen Mitklatschen animieren ließ. Es folgte erneut tosender und die Zugabe „Rock me“, bei dem das Publikum den Chor mit Stampfen und Applaudieren unterstützte. Das klappte so vorzüglich, dass der ganze Saal dröhnte.

Anschließend setzten der Chor des Gastgebers seine Reisen mit dem Lied „Weit, weit weg“, begleitet mit einem Alphorn, fort. Von „Hoch im Norden“ ging die Reise weiter bis nach Hamburg. Wieder konnte das Publikum den Chor auf seiner dortigen Reise, mit Filmen und Bildern auf der Leinwand, begleiten. Das Lied „In Hamburg sagt man tschüss“ wurde mit einem Akkordeon begleitet, und das Publikum klatschte im Takt mit. Nach einem weiteren musikalischen Ausflug mit dem Lied „Auf nach Californio“, das wohl zeigen sollte, wohin die Sänger bald mal gerne einen Ausflug machen würden, ging es wieder zurück in die Heimat. Laut Moderator Dieter Stock freuten sich alle, dass sie wieder gut zu Hause angekommen waren, und sie zeigten dies mit dem Lied „Im Dorf, wo ich geboren bin“. Auch hier liefen auf der Leinwand Filmausschnitte und Bilder über eben dieses Dorf und deren Veranstaltungen.

All das hat dem Publikum so gut gefallen, dass nach der Verabschiedung durch den Vorsitzenden Hugo Gramm noch die Zugaben „Ade, ade“ und „An der Bar“ – letzteres eine deutliche Einladung an das Publikum.