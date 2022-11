Einbrecher schlagen in Wain zweimal zu

Einbrecher haben in Wain am Dienstag gleich zwei Mal zugeschlagen und dabei Schmuck und Bargeld erbeutet. Aus Sicht der Ermittler ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Taten im Zusammenhang stehen, heißt es im Polizeibericht.

An einem Wohnhaus im Drosselweg hebelte ein Unbekannter zwischen 7.25 und 18.30 Uhr ein Kellerfenster auf und stieg in das Gebäude ein. Im Haus durchwühlte er die Schränke und fand Schmuck. Diesen nahm er an sich und flüchtete unerkannt. Ein weiterer Einbruch wurde in der Nachbarschaft, im Amselweg, verübt. Auch hier hebelte ein Einbrecher zwischen 18 Uhr und 20.20 Uhr an einem Haus ein Fenster auf, diese Mal im Erdgeschoss. Der Unbekannte öffnete in mehreren Räumen Schränke und durchsuchten sie nach Brauchbarem: Schmuck, Bargeld und Bekleidung nahm er mit. Zurück blieb allerdings ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Spezialisten der Polizei sicherten in beiden Fällen die Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach den Tätern und dem Diebesgut aufgenommen.