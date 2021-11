Duo Klangzeit spielt im Kultur-Stadel in Wain

Wer ein bisschen Abwechslung vom Nebelgrau dieses Herbstes möchte, kann sich beim Konzert des Duos Klangzeit in Schäfers Kultur-Stadel in Wain am kommenden Samstag, 13. November, auf eine musikalische Reise um die Welt begeben.

Groovig, spritzig, frech präsentieren die beiden Vollblutmusiker Marie-Josefin Melchior (Geige, E-Geige, Gitarre, Gesang) und Johann Zeller (Akkordeon, Flügelhorn, Gesang) eine erstaunliche Bandbreite an konzertanter Weltmusik. So erwartet die Besucherinnen und Besucher unter anderem feuriger ungarischer Czardas, rassiger Tango, Swing, Klezmer oder auch verträumter Valse Musette.

Geschickt kombiniert mit kabarettistischen Liedern und Couplets werden die Eigenkompositionen des Duos, aber auch Werke von Brahms bis Piazzolla, zum frisch servierten Ohrenschmaus. Während Johann Zeller im einen Moment innig mit seinem Akkordeon verschmilzt und kurze Zeit später groovig auf ihm herumtrommelt, entlockt Marie-Josefin Melchior ihrer Geige die verschiedensten Klangfarben von arabischer Rabab bis hin zur E-Gitarre.

Es wartet also ein besonderes musikalisches Erlebnis auf die Konzertgäste – mit Momenten voller Innigkeit, reich gespickt mit Virtuosität, Witz und viel musikantischer Spritzigkeit. Das Konzert von Klangzeit beginnt am Samstag, 13. November, um 20 Uhr.