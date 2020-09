Digitale Busanzeigetafeln und Hausnamen

Der Gemeinderat Wain tagt am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wain. Die Sitzung beginnt mit Fragen der Bürger und Baugesuchen. Das Gremium befasst sich mit Auftragsvergaben zur Sanierung der Hörenhauser Straße und mit der Änderung der Gebührensatzung für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Im Anschluss geht es um die Reaktivierung der Industriebrache Poststraße 26, es gibt Informationen zu ELR-Förderanträgen, außerdem steht die Beantragung eines Zuschusses aus einem Bundesprogramm an. Weiteres Thema ist der gemeinsame Gutachterausschuss „Östlicher Landkreis“. Der Rat diskutiert über die Beschaffung von digitalen Anzeigetafeln für dynamische Fahrgastinformationen an Bushaltestellen. Zum Abschluss steht die Beratung über das Bewusstsein der Hausnamen und deren Stärkung in Wain an.