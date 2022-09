Diese Projekte stehen 2023 in Wain an

Nachdem Wain als Schwerpunktgemeinde in das Förderprogramm „Entwicklung Ländlicher Raum“ (ELR) aufgenommen wurde, hat nun der Wainer Gemeinderat beschlossen, welche Zuschüsse für das Jahr 2023 beantragt werden sollen.

So bewirbt sich Wain für 2023 um Zuschüsse für die Projekte „Übergreifende Beratungs- und Betreuungsleistungen bei der Antragstellung der Jahre 2023 bis 2027“, die Aufwertung von Oberer Dorfstraße und Weiherstraße sowie das Innerörtliche Schulwegesystem. Wie Bürgermeister Stephan Mantz im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, habe der Gemeinderat diese Entscheidung einstimmig getroffen. Zudem wird das Büro Reschl Stadtentwicklung auf Stundenbasis mit der Beratung und Betreuung im Zuge der ELR-Antragstellungen in den kommenden fünf Jahren beauftragt.

Neue Ortsmitte wird Thema

Bei den Beratungs- und Betreuungsleistungen handelt es sich laut Mantz um zwei Pakete. Einerseits ist das Büro Reschl, mit dem die Gemeinde bereits seit einigen Jahren zusammenarbeitet, Dienstleister der Gemeinde bei kommunalen und privaten Anträgen für das ELR. Der Grund: Um diese selbst zu bearbeiten, fehle der Gemeindeverwaltung Zeit und Personal, so Mantz. Andererseits habe die Gemeinde nun zwei Grundstücke kaufen können, die gegenüber des Rathauses liegen. Auf der 9000 Quadratmeter großen Fläche will die Gemeinde eine neue Ortsmitte entwickeln. „Auch dieses Paket Entwicklung Ortsmitte übernimmt Reschl“, erklärt der Bürgermeister. Dazu gehörten etwa Planungen zur Ideenfindung, Klausurtagungen, Gespräche mit Investoren oder Workshops mit Bürgern.

Die Gemeinde Wain beschäftige sich schon länger mit dem Thema neue Ortsmitte, allerdings seien die Überlegungen eingeschlafen, weil das nötige Geld für eine so große Investition nicht verfügbar gewesen sei. Jetzt habe die Gemeinde für den Kauf der Grundstücke aber einen Zuschuss des Landes über den Grundstücksfonds BW erhalten, der die Kosten des Grunderwerbs zu hundert Prozent übernommen habe. Nun soll zunächst eine Klausurtagung folgen: „Da zurren wir fest, was wir uns da wünschen“, sagt Mantz.

Ab 2025 könnte an neuer Dorfmitte gebaut werden

Bis Sommer kommenden Jahres soll dann ein städtebaulicher Entwurf des Büros Reschl und danach die Investorensuche folgen. Ab 2025 könnte nach diesen Plänen gebaut werden. Was genau, stehe aber noch nicht fest, so Mantz. „Wir streben keine Nachverdichtung wie in Städten an, dass alles zugepflastert wird.“ Stattdessen solle in der neuen Ortsmitte zwar Wohnraum und Platz für Dienstleister entstehen, aber in aufgelockerter Weise. So ist auch ein Dorfplatz mit viel Grün in der Ortsmitte geplant.

Die Obere Dorfstraße und Weiherstraße werden komplett erneuert. Der nun dafür gestellte Zuschussantrag bezieht sich aber auf Baumaßnahmen an der Oberfläche, etwa den Lückenschluss der Gehwege oder mehr Grün in die beiden Straßen zu bringen, so Mantz. Nicht von diesem Programm bezuschusst werde die neue Kanalisation. Der Grund: „Der Staat sagt, überall wo sich die Gemeinde refinanzieren kann, auch wenn es viele Jahre dauert, gibt es keine Zuschüsse.“ Das sei über Beiträge und Gebühren aber der Fall.

Schüler können künftig sicherer zur Schule gelangen

Weiterer ELR-Antrag ist das Innerörtliche Schulwegesystem: Entlang der Weihung gebe es einen Trampelpfad, der von vielen Kindern auf dem Weg zur Schule genutzt werde. Da die Weihung sich durch den ganzen Ort ziehe, sei das ein zentraler Weg. „Wenn es trocken ist, ist es da wunderschön. Die Weihung plätschert, man hört kein Auto“, erzählt Mantz.

Das Problem: „Sobald es aber nass ist, ist der Weg nicht mehr begehbar. Darum wollen wir ihn nun ausbauen, damit er auch bei schlechtem Wetter nutzbar ist.“ Wegen des Gewässerrandstreifens dürfe dort jedoch nicht geteert oder gepflastert werden. Möglich ist laut Mantz aber eine sogenannte wassergebundene Decke, eine Art befestigter Schotterweg, ähnlich wie im Laupheimer Schlosspark.

So wirkt sich die Aufnahme als Schwerpunktgemeinde auf Wain aus

Wie berichtet, war die Gemeinde vom Land auf Basis des Wainer Gemeindeentwicklungskonzepts als ELR-Schwerpunktgemeinde für die Jahre 2023 bis 2027 ausgewählt worden. In diesem Zeitraum werden Projekte aus Wain in der ELR-Jahresausschreibung priorisiert berücksichtigt. Außerdem erhalten kommunale Projekte nun 50 statt 40 Prozent Förderung. Wain ist die erste Kommune im Landkreis Biberach, die als Schwerpunktgemeinde ausgewählt wurde.

Doch welchen Stellenwert hat die Aufnahme als Schwerpunktgemeinde nun für Wain? „Ich sehe das ganz klar so, dass das ein Gamechanger für uns ist“, sagt Mantz. „Dieses Jahr haben wir drei kommunale Anträge. Wenn wir keine Schwerpunktgemeinde wären, hätten wir zu 80 oder 90 Prozent nicht alle durchgekriegt.“ Doch auch wenn Wain nun Schwerpunktgemeinde ist, werden die Vorhaben nicht automatisch genehmigt. So muss die Gemeinde laut Mantz jährlich Einzelanträge stellen und selbst dann gibt es noch keine Garantie, dass diese auch bewilligt werden. „Ich habe nun eine gewisse Erwartungshaltung an das Programm und hoffe darauf, dass wir jedes Jahr bezuschusst werden“, erklärt Mantz.