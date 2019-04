Der jugendliche Blick auf Abrahams Geschichte

Rund 80 Jugendliche begeisterten am Samstagabend in der Wainer Mehrzweckhalle in Wain mit ihrem Musical „Isaak – von allen geliebt“ das Publikum. Der Verein Adonia Deutschland organisiert jedes Jahr Musicalcamps für Kinder und Jugendliche. Die Adonia-Musicals haben alle einen christlichen Hintergrund und werden an nur vier Tagen eingeübt. Am Ende stehen vier Aufführungen an verschiedenen Orten. Nach Wain hatten die evangelische Kirchengemeinde Wain und die Zeltkirche Balzheim den Chor eingeladen.

Pfarrer Ernst Eyrich drückte Freude aus, dass so viele Besucher in die voll besetzte Mehrzweckhalle gekommen waren. „Kann Gott so lachen, dass es ansteckend ist“, fragte er und antwortete gleich selber. „Ja, Gott lächelt euch an, er ist unter uns und möchte uns sagen, dass er uns von Herzen liebt.“ Der Name Isaak bedeute, „er wird lachen“.

Mit viel Enthusiasmus, großer Begeisterung und witzigen Einfällen ist es den Adonia- Mitwirkenden gelungen, die 4000 Jahre alte biblische Geschichte um Abraham und seine Familie in moderner Form zu besingen, zu tanzen, zu spielen – und einige Parallelen zur heutigen Zeit zu ziehen.

Die Adonia-Band begleitete Chor, Solisten und Schauspieler mal mit fetzigen und mitreißenden Rhythmen und dann wieder mit ruhigen, schönen Harmonien. Das Musical dreht sich um den biblischen Stammvater Abraham und Sohn Isaak.

Abrahams Familie bricht auf nach Kanaan. Gott hat Abraham verheißen, dass er ihm und seiner Sippe, die große Viehherden besitzt, das ganze Land geben wird. Einige der dortigen Bewohner sind aber alles andere als glücklich über die „Wirtschaftsflüchtlinge“, und bald gibt es Streit um die besten Weideflächen, was auch in dem Lied: „ Streit, immer wieder, immer wieder Neid“, besungen wird.

Auch die Ankömmlinge plagt das Heimweh: „Niemand hat auf mich gewartet hier in diesem fremden Land. Nicht willkommen, nur geduldet, alles neu und unbekannt.“

Es wartet aber auch eine schwere Prüfung auf Abraham. Gott möchte, dass er seinen Sohn Isaak opfert, um ihm so seine Ergebenheit und seinen Glauben zu beweisen. Isaak ahnt von alldem nichts und freut sich auf einen spannenden Ausflug mit seinem Vater. Abraham und Isaak brechen, auch ein Tribut an die Neuzeit, mit einem Fahrrad zu ihrer Reise auf und campieren in modernen Schlafsäcken unterm Sternenhimmel. Auf der Reise bleibt für Abraham genügend Zeit, seinem Sohn die Familiengeschichte zu erzählen, die in szenischen Rückblenden dargestellt wird.

Eine Leihmutterschaft?

Da tuscheln etwa die Frauen beim Wäscheaufhängen über die Kinderlosigkeit von Abraham und Sara, und dass sie jetzt eigentlich schon zu alt für Kinder sind. Sogar von Leihmutterschaft ist die Rede, weil Saras Sklavin Hagar ein Kind von Abraham zur Welt bringen wird. Die Schwangerschaft sorgt für Konflikte zwischen Sara und Hagar, die ihre Sklavin dennoch schuften lässt und sie am Ende sogar in die Wüste schickt. Aber Hagar wird von einem Engel zur Umkehr überredet, sodass sie in Abrahams Haus dessen erstgeborenen Sohn Ismail zur Welt bringt.

Hagar durfte erfahren, dass auch sie als „wertlose Sklavin“ von Gott gesehen wird und auch sie wichtig für ihn ist. „Mein Gott, der mich sieht. Du übersiehst mich nicht. Du bist das Licht, das dann noch hell scheint, wenn das Leben mutlos macht“, singt der Chor dazu.

Abraham, der mit Isaak auf dem Weg zur Opferstelle ist, hadert in der Nacht mit seinem Schicksal. „Es bricht mir das Herz und ich kann nicht atmen. Ein lähmender Schmerz. Es tut so weh. Vertrau ich mir selbst oder schenk ich dir Glauben? Was wird am Ende wohl geschehen?“

Schon mit dem Holz für seine eigene Opferung beladen, macht sich Isaak mit seinem Vater Abraham auf den letzten Weg. Aber am Ende hat Gott doch noch Erbarmen und ist überzeugt von Abrahams unendlicher Liebe zu ihm, die so groß ist, dass er ihm sogar seinen Sohn opfern würde. Gott schickt ihm stattdessen ein Opferlamm. Am Ende sind alle wieder glücklich vereint. Dazu singt der Chor das Lied: „So sehr geliebt“, und ein Herz aus vielen winzigen Lämpchen leuchtet auf.

Die Besucher waren begeistert und mitgerissen von der tollen Musical-Aufführung und zeigten dies mit frenetischem Beifall.