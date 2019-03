Der Hobbyfilmer hinterlässt viele schöne Erinnerungen

Wain trauert um Walter Wipfler: Der leidenschaftliche Hobbyfilmer und Archivar ist am vergangenen Sonntag im Alter von 77 Jahren verstorben. Hinterlassen hat er den Menschen in der Gemeinde viele eindrucksvolle Filme, die Wain früher und heute zeigen.

Wenn Walter Wipfler, Sohn des früheren Wainer Bürgermeisters, von seiner Schulzeit erzählte, fiel stets der Satz: „Wenn wir einen Film anschauten, hat mich der Lehrer immer beauftragt, ihn vorzuführen.“ Das war wohl der Beginn einer großen Leidenschaft für Kameras und Projektoren. Natürlich gehörte das alte Gerät der Volksschule bald zu seiner Sammlung, und das Drehen eigener Filme sowie das Digitalisieren alter Streifen wurde zu seinem Hobby. Mittlerweile hat er viele Wainer mit seinen Vorführungen, sei es beim „Woimer Gmoindstreff“ oder zu anderen Anlässen, begeistert und in Erinnerungen schwelgen lassen.

So etwa mit dem Heimatfilm „Wain an einem Sommertag 1963“, für den er die Aufnahmen eines Filmteams in mühevoller Kleinarbeit in die neue HD-Technik übertrug. Erst vor zwei Monaten zeigte das Team des Woimer Gmoindstreffs den Film im Gemeindehaus und erfreute damit viele Wainer, die sich selbst oder liebe Mitmenschen als Kind wiederentdeckten.

Walter Wipfler nahm natürlich auch selbst die Kamera in die Hand, drehte einen Film über die Weihung, über die Sanierung der Michaelskirche und hielt etliche Gemeindefeste für die Ewigkeit fest: das Dorfbrunnenfest, das große Dorfjubiläum mit dem Historienspiel zum 750-jährigen Bestehen Wains im Jahr 2009 oder das Partnerschaftsjubiläum Wain-Arriach. Auch mit einer Vielzahl an eigenen und historischen Fotos bewahrte er die Geschichte der Gemeinde für die Nachwelt. Nicht weniger hingebungsvoll widmete sich Wipfler der Restaurierung des mehr als 100 Jahre alten Uhrwerks der Wainer Kirchturmuhr.

„Das Schöne ist: Walter Wipfler hat das alles nicht für sich allein gemacht, sondern für die Allgemeinheit“, sagt Volkhard Held, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, der Wipfler bei der Erstellung des Heimatfilms unterstützt hat. Auch über das Filmen hinaus habe er sich am Gemeindeleben rege beteiligt. „Er war bei vielen Vereinen Mitglied“, erzählt Held. Ganz besonders brachte sich Walter Wipfler beim Männergesangverein „Sängerlust“ ein, für den er 22 Jahre lang das Amt des Schriftführers inne hatte. Der Verein ernannte ihn zum Ehrenmitglied, und 2012 erhielt Wipfler für sein Engagement aus den Händen des damaligen Bürgermeisters Christian Schlenk die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. „Der von ihm bearbeitete Film war beim jährlichen Chor-Rückblick immer ein Höhepunkt“, sagte Schlenk damals. Auch in der Nachbarschaft, beim Musikverein „Rota“ Schwendi, wusste man Wipflers Engagement zu schätzen: Das Ehrenmitglied digitalisierte den 1963 entstandenen Schwendier Heimatfilm „Erinnerungen an einen Sommertag aus unserem Dorfleben“, der in dieser neuen, aufgepepten Form zum Jubiläum „150 Jahre Blasmusik in Schwendi“ im Jahr 2015 präsentiert wurde.

Einen Film über Walter Wipfler gibt es nicht. Dennoch werden ihn viele Menschen auch dank seines Hobbys in schöner Erinnerung behalten.