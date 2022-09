Betrunkener Fahrer kracht bei Wain in Böschung

Ein 25-Jähriger, der am Samstag gegen 21.45 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Großschaffhausen in Richtung Wain unterwegs gewesen ist, hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann verpasste aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Einmündung in die L280. Er überquerte die Landstraße und krachte in eine gegenüberliegende Böschung. Dabei wurden die beiden Kinder im Auto im Alter von zwei und fünf Jahren leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein.