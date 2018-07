Auch in Wain soll es keine Luftschlösser geben

Auch wenn die Gemeinde Wain mit ihren aktuell 1650 Einwohnern überschaubar ist: Ihre gut ausgebaute Infrastruktur ist bemerkenswert. Davon und von der Entwicklung der Gemeinde im oberen Weihungstal konnten sich die rund 150 interessierten Besucher der Einwohnerversammlung am Dienstagabend in der Gemeindehalle ein Bild machen. Darüber hinaus erhielten sie aus berufenem Mund Informationen zum Ablauf des vom Gemeinderat bereits beschlossenen Gemeindeentwicklungskonzeptes und zur privaten Vorsorge bei Starkregenereignissen.

Für den seit dreieinhalb Jahren amtierenden Bürgermeister Stephan Mantz war es die erste derartige kommunale Veranstaltung, und er brachte sie unaufgeregt und gut vorbereitet über die Bühne. Mantz habe „sehr viel Informationsmaterial aufgelegt“, bemerkte Hans-Martin Waldner, vom Regierungspräsidium (RP) Tübingen anerkennend. Außer ihm hatte die Wainer Verwaltung auch Ulli Jendrass vom Städteentwicklungsbüro Reschl in Stuttgart eingeladen. Gerne hätte man auch einen Vertreter des Landratsamtes Biberach unter den Gästen gesehen, „doch diese sind derzeit im Schützenfieber“, bemerkte Stephan Mantz und nahm’s sportlich.

In einem 45-minütigen Referat, unterstützt mit einer Power-Point -Präsentation, ging das Gemeindeoberhaupt auf die positive Entwicklung der selbstständigen Gemeinde ein und belegte diese mit etlichen aussagekräftigen Fakten und Zahlen. Die idyllisch gelegene Ortschaft mit rund 20,14 Quadratkilometern Gemeindefläche ist nach den Worten des Bürgermeisters „ganz schön, aber nicht explosionsartig gewachsen“. Wain sei hinsichtlich der Bevölkerung eine sehr junge Gemeinde mit einem Altersdurchschnitt von etwas mehr als 44 Jahren. Sehr zufrieden sein könne man auch in punkto Gewerbe und Industrie mit augenblicklich 637 Arbeitsplätzen, und das bei Vollbeschäftigung.

Die Finanzübersicht, so auch zum Schuldenstand, gebe momentan keinen Grund zu ernsthafter Sorge bei einer pro-Kopf-Verschuldung von 254 Euro. „Im Moment geht es Wain gut.“ Das sei aber auch nötig, würden der Gemeinde doch Jahre der Investitionen in den verschiedenen Bereichen der Infrastruktur bevorstehen. Eine wichtige Aufgabe sehen Verwaltung und Gemeinderat in der Erschließung und Ausweisung von Bauplätzen sowie in der Kleinkinder-Betreuung. „Derzeit haben wir keine freie Baugrundstücke, es tut mir leid, zumal allein elf Bürger von Wain hier sofort bauen möchten“, bedauerte der Bürgermeister. Es werde sich aber bald etwas tun, etwa im Plangebiet hinter dem Bankgebäude mit 18 Plätzen.

Nach einem Rückblick auf seine nunmehr dreieinhalbjährige Amtszeit übergab Stephan Mantz das Wort an Ulli Jendrass vom Stadtentwicklungsbüro Reschl in Stuttgart. Er beschäftigte sich in seinem Vortag mit der Umsetzung eines „Gemeindeentwicklungskonzeptes für Wain“, das in der Vergangenheit schon wiederholt Gegenstand gemeinderätlicher Beratungen war. Vor Monaten schon wurde das komplexe Thema am Ratstisch beraten und unter anderem auch beschlossen – wie beispielsweise jetzt bei der Informationsveranstaltung –, die Einwohner in den Prozess einzubinden. Um bestimmte Ziele zu erreichen, sei es nötig, auf der Grundstruktur aufzubauen und sie zu stärken. Dazu zählt laut Jendrass, um an dieser Stelle nur wenige Beispiele zu nennen, die Digitalisierung, Wohnungsbau, Schule, Kindergärten und die Geschäftsentwicklung/Arbeitsplätze. Das Entwicklungskonzept müsse allerdings vor dem Hintergrund der Finanzen umgesetzt werden: „Man darf keine Luftschlösser aufbauen, sondern nach der Devise handeln: Machbares vor Wünschenswertem.“ In gleichem Sinne hatten sich Verwaltung und Gemeinderat schon bei früheren Beratungen geäußert: „Eine langfristige Planung ist notwendig, bitte keinen Schnellschuss bei einem so wichtigen Thema“, hieß es damals.

Fragebogen für die Bürger

Der nächste Schritt soll nach der Sommerpause eine Fragebogen-Aktion für die Bürger ab 16 Jahren sowie die Aufstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes auf der jetzigen Bestandsgrundlage sein. Dabei will man erfahren: Was mögen die Bürger, was ist ihnen besonders wichtig in den kommenden Jahren.

Nur wenige Fragen an den Experten und Verwaltung kamen aus der Zuhörerschaft. Volkhard Held, Vorsitzender des örtlichen Obst- und Gartenvereins, bedauerte etwa den schnellen Rückzug der Volksbank-Raiffeisenbank. Da hätte die Gemeinde handeln müssen, um die freigewordenen Räume „sinnvoll zu nutzen“. Einen Kauf schloss Bürgermeister Mantz aus und verwies auch auf einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. „Ist die Frage beantwortet?“, so Mantz an die Adresse von Bürger Held: „Ja, aber nicht zu meiner Zufriedenheit.“ Gemeinderat Armin Bleher wollte wissen, ob das Entwicklungskonzept über die Gemeinde selbst hinaus geht, etwa was die Radweg-Anbindung in Richtung Illertissen anbetreffe.

Vom RP Tübingen war der Referatsleiter für Boden und Gewässer, Hans-Martin Waldner, in die Weihungstalgemeinde gekommen. Er nahm ausführlich zum Thema „Starkregen-Ereignisse als Folge des Klimawandels“ Stellung. Dabei gab er Ratschläge, welche baulichen Vorsorgemaßnahmen von den Bürgern im Rahmen ihrer Möglichkeiten getroffen werden können, um Schäden zu vermeiden. Hundertprozentig vor Flusshochwasser und Starkregen könne sich die Gemeinde und die Bevölkerung aber leider nicht schützen. Mit Beispielbildern und Folien untermauerte Waldner seinen Vortrag, dem sich einige Zuhörerfragen, die Thematik direkt oder indirekt betreffend, anschlossen. Gegen 22 Uhr konnte Bürgermeister Stephan Mantz den in ruhigen Bahnen verlaufenen Informationsabend mit einem Dank für das entgegengebrachte Interesse schließen.