Annette Roeder begeistert die Wainer Grundschüler

Ende Oktober besuchte die bekannte Kinderbuchautorin Annette Roeder die Grundschule Wain. Sie ist die Erfinderin der Krumpflinge. Das sind kleine, wuschelige, grüne Tierchen, die ungefähr so groß wie ein Bleistift sind. Die Abenteuer, die der herzensgute Krumpfling Egon und sein Menschenfreund Albi erleben, füllen mittlerweile elf Bände. Alle Klassen hatten im Unterricht schon Geschichten von Annette Roeder kennengelernt, deshalb war die Vorfreude groß, die Autorin nun persönlich zu treffen.

Zunächst las Annette Roeder den Erst- und Zweitklässlern aus dem dritten Band der Krumpflinge, „Egon schwänzt die Schule“,vor. Mit ihrem lebhaften Vortrag und lustigen schauspielerischen Einlagen zog Annette Röder die Kinder schnell in den Bann der Geschichte, sodass diese mit den Hauptfiguren Egon und Albi regelrecht mitfieberten. Danach stand die Lesung für die älteren Schülerinnen und Schüler an. Für die Dritt- und Viertklässler hatte Annette Roeder das Buch „Der Sommer als wir den Esel zähmten“ mitgebracht. Die Geschichte handelt von einer fünfköpfigen Familie, die in den Sommerferien eine Wanderung mit einem Esel unternimmt. Annette Roeder zeichnet in ihrem Buch die Charaktereigenschaften der Familienmitglieder so anschaulich nach, dass man sich wunderbar in die Familie hineinversetzen kann. Die Kinder hingen Annette Roeder förmlich an den Lippen, sodass die Autorin zwei Kapitel mehr vorlas, als eigentlich geplant war. Zum Schluss reichte die Zeit aber dennoch aus, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen an Annette Roeder loswerden konnten. So erfuhren sie, welche Vorlieben die Autorin hat, wie es ist, Schriftstellerin von Beruf zu sein und dass sie mittlerweile 30 Kinderbücher geschrieben hat.

Die Autorenlesung wurde dankenswerterweise vom Förderverein der Grundschule Wain finanziert und stellt eine wichtige Komponente im Leseförderkonzept der Grundschule Wain dar.