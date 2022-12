Adventsserenade am Wainer Christbaum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Abend des dritten Adventssonntages haben der Wainer Musikverein und der Posaunenchor zahlreiche Gäste an den Christbaum der Schlossinsel in Wain gelockt, um dort eine Serenade mit adventlicher und weihnachtlicher Musik zu gestalten.

Der Musikverein eröffnete das kleine Konzert mit bekannten weihnachtlichen Weisen wie „Leise rieselt der Schnee“, „O Tannenbaum“ und „Schneeflöckchen Weißröckchen“. Bei diesen Melodien durften auch die kleinen Musikerinnen und Musiker mitwirken, die sich noch oder schon in der Ausbildung befinden. Das Hauptorchester des Wainer Musikvereins schaffte es, trotz klirrender Temperaturen, mit „Adeste fideles“ und „Sweet bells fantasy“ beim Publikum weihnachtliche Assoziationen hervorzurufen: Die Tiefbässe ließen die weihnachtlichen Glocken erklingen, das Schlagwerk die Schellen des Rentierschlittens. Nach dem bekannten Adventslied „Macht hoch die Tür“, bei dem man auch einige Stimmen mitsingen hörte, übergab der Musikverein die Unterhaltung an den Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. Dieser intonierte Choräle wie „Wie soll ich dich empfangen“ und eine Intonation und einen Choral von „Tochter Zion“. Beim abschließenden „O du fröhliche“, das wohl eines der bekanntesten Weihnachtslieder ist, hörte man wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher mitsingen.

Sebastian Just, der Dirigent des Wainer Musikvereins, bedankte sich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und lud alle ein, sich bei Punsch und Glühwein aufzuwärmen und sich noch eine Weile zu unterhalten. Dieser Aufforderung sind zahlreiche Gäste gerne gefolgt.