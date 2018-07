Ade: Jonathan und Jan gehen nach Afrika

Die Aussendung von Jonathan Schließer in den Südsudan hat in der Wainer Michaelskirche während des Sonntaggottesdienstes stattgefunden. Mitgestaltet wurde der gut besuchte Gottesdienst vom Wainer Posaunenchor.

Jonathan Schließer wird zusammen mit seinem Cousin Jan Handel für ein halbes Jahr mit der deutschen Missionsgesellschaft „Diguna“ (Die gute Nachricht für Afrika) in den Südsudan gehen. Da die politische Zukunft des Landes ungewiss ist, werden die beiden zuerst für einige Zeit auf der Hauptstation von „Diguna“, Mbagathi, in der Nähe von Nairobi verbringen. Sobald sich die Lage wieder stabilisiert hat, werden Jonathan Schließer und Jan Handel in den Südsudan ausreisen, um dort speziell unter den Lopitos zu arbeiten.

Arbeit im Posaunenchor

Eine ihrer Hauptaufgaben wird in der Posaunenchor-Arbeit liegen, eine Arbeit die „Diguna“ unterstützt. Außerdem werden Jonathan und Jan beim Bau eines Freizeitheimes mithelfen und eventuell auch an einer örtlichen Schule unterrichten. „Besonders freue ich mich auf die Einsätze zusammen mit den ortsansässigen Kirchen“, sagt Jonathan Schließer.

In der Predigt über Johannes 4, 46-54, der Geschichte in der Jesus in Galilea den Sohn eines königlichen Beamten heilt, ging es um das Thema „Loslassen“. Genauso wie das Loslassen ein Prozess ist, ist auch das Glauben ein Prozess, so Pfarrer Ernst Eyrich. „Auch der Glaube und das Vertrauen müssen wachsen.“

Ermutigende Worte

Nach der Predigt sang der Wainer Jugendkreis ein Segenslied für den Scheidenden und der Theologiestudent Phillip Schließer, der selbst schon in Afrika war, sprach ein paar ermutigende Worte.