Übung: Feuerwehr zeigt, wie man löscht

„Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir“ – mit diesem Lied hat für zirka 45 Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde und des Kindergartens Paulinenpflege in Wain eine Fortbildung zum Thema Arbeitssicherheit begonnen.

Nach der Begrüßung von Pfarrer Ernst Eyrich, der als Notfallseelsorger auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wain ist, wurde den Versammelten als erstes die Frage gestellt, wo sich in der Michaeliskirche und im Gemeindehaus die Feuerlöscher befinden. Nachdem dies zur Zufriedenheit aller geklärt wurde, ergriff der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wain, Gerhard Walcher, das Wort. Er erklärte wie man sich im Falle eines Feuers zu verhalten hat. Dabei ging er besonders auf die Fragen ein, an welcher Stelle man einen Feuerlöscher in einem Gebäude findet und wie man ihn bedient, sowie welcher Feuerlöscher sich für die Bekämpfung welcher Art von Brand eignet. Außerdem wurden verschiedene Methoden der Brandbekämpfung vorgestellt und der Gebrauch einer Löschdecke erklärt.

Im zweiten Teil der zirka 60-minütigen Veranstaltung wurde es praktisch. Jeder der wollte, durfte den Umgang mit einem Pulver-Feuerlöscher üben. So manch einer war ziemlich erstaunt, mit welcher Wucht das feine Pulver aus dem Tank herausgepresst wird und noch mehr, wie schnell und in welch großem Umkreis es sich ausbreitet. Am Schluss demonstrierten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, wie man einen Fettbrand löscht, wenn zum Beispiel ein Topf auf dem Herd in der Küche Feuer fängt. Hierfür zeigten sie, was passiert, wenn man ein solches Feuer mit Wasser löscht. Eine mindestens zweieinhalb Meter hohe Stichflamme stieg auf.