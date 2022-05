Zweites Food-Festival in Uttenweiler

Unter dem Motto „Uttenweiler isst…“ veranstaltet die Narrenzunft Pflugraicher am Sonntag, 29 Mai, von 10 bis 18 Uhr, das zweite Food Festival in Uttenweiler. Der Eintritt ist frei. Wie der Veranstalter mitteilt, wird der Festplatz an der Halle an diesem Tag in eine Schlemmer- und Genussmeile verwandelt. Von schwäbischen Klassikern wie Holzofendinnete oder Kässpätzle bis hin zu Crepes, Pizza oder Burgern wird für alle Gäste etwas dabei sein. Ob zum Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen oder für den kleinen Hunger zwischendurch. Die Narrenzunft selbst sorgt für Getränke, Kaffee und Kuchen. Den Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen. Neben einem Rahmenprogramm, das von den vereinseigenen Cheerleadergruppen und dem Fanfarenzug gestaltet wird, gibt es für die Kinder Unterhaltung unter anderem mit Dosenwerfen, Sackhüpfen und einer Mohrenkopfschleuder.