Zwei neue Betriebe gewähren Einblick

Mit einem solchen Ansturm hatte niemand gerechnet: Zahlreiche Besucher haben am Sonntag die Räume von Redzich-Mühlenprodukte und Utes Dorfküche mit den Riedlinger Landfrauen im Uttenweiler Gewerbegebiet Aispel besichtigt.

Sowohl Axel Redzich mit seinen Mühlenprodukten als auch Ute Funk mit ihrer Dorfküche und den Riedlinger Landfrauen zeigten sich überrascht von der großen Anzahl der Besucher, wie sie nach der Veranstaltung übereinstimmend erklärten. Und auch die Reiterfreunde, die in der Halle von Bernd Marquart bewirteten, dürften trotz oder vielleicht auch gerade ob des durchwachsenen Wetters zufrieden gewesen sein.

Anlass für die Präsentation der beiden Firmen am Ende des Gewerbegebiets war der Neubau, den Ute Funk in genau fünf Monaten errichten ließ. Dieser war für sie notwendig geworden, um der gestiegenen Nachfrage und den gewachsenen Ansprüchen gerecht zu werden. Seit 2013 betreibt Ute Funk mit Erfolg eine Metzgerei mit Partyservice in Langenenslingen. Im Frühjahr 2018 entschloss sie sich, ein neues Gebäude für das Catering zu bauen und im Herbst desselben Jahres kam Elfriede Elser, die Leiterin des Catering-Service Riedlinger Landfrauen, auf sie zu und bot ihr an, den Betrieb mit Personal zu übernehmen. Funk hat wohl nicht lange gefackelt, ja gesagt und die beiden Betriebe unter dem neuen Dach vereint. Neben einem Grundstock treuer Kunden steht dem neuen Gemeinschaftsunternehmen auch die gesamte Belegschaft zur Verfügung. Was Elfriede Elser, wie sie sagt, sehr wichtig ist: Die Arbeitsplätze hier in Uttenweiler speziell für Frauen bleiben erhalten.

Pfarrer Rudolf Dehne gab dem neuen Domizil den kirchlichen Segen. Und um auch andere an der Freude über das gelungene Werk teilhaben zu lassen, hat sich Ute Funk entschieden, den Erlös aus der Veranstaltung den Radio 7-Drachenkindern zur Verfügung zu stellen.

Axel Redzich, mittlerweile bekannt in der Region für seine Mühlenprodukte, hat sich schon 2017 im Gewerbegebiet Aispel angesiedelt, da die Räume im Ortskern von Uttenweiler zu eng geworden waren. Heute bietet er auf rund 700 Quadratmeter Fläche eine Fülle von Produkten wie Mehl aller Arten, aber auch Nudeln und selbstgebackenes Steinofenbrot an. Mit der Herstellung dieses sehr beliebten Brots erfülle sich für ihn ein Traum, sagt Redzich. Das Brotbacken ist für ihn eher ein Hobby als ein Beruf: „Die Mehlqualität zeigt sich in der Backstube.“

Am Tag der offenen Tür konnte auch die Hightech-Vollkornmühle, die mit einer Kapazität von bis zu 100 Kilo pro Stunde arbeitet, sowie die Mehlsiloanlage, das Hochregallager, die Mischanlage und die Abpackstationen für Mehle und Saaten begutachtet werden. Die Besucher konnten verschiedene Brotsorten und Kostproben aller gehandelten Produkte probieren.

Viele Großhandelskunden, Einzelhändler und Privatkunden waren der Einladung zum Tag der offenen Tür gefolgt. Er habe aber auch etliche neue Geschäftsbeziehungen knüpfen können, so Redzich. Auch Bürgermeister Werner Binder zeigte sich bei seinem Besuch sichtlich stolz über seine Uttenweiler Unternehmen.