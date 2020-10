Zum Schutz der Grillplätze: Auswärtige bezahlen mehr

Für die Grillstellen „Ahlener Höhe“ und „Gansgrube Uttenweiler“ hat die Gemeinde Uttenweiler nun eine einheitliche Benutzungsordnung erlassen. Die wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung einstimmig gebilligt. Auch die Gebühren für die Nutzung der Grillplätze samt Schutzhütten wurden festgelegt.

Im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens B 312 wurde von der Teilnehmergemeinschaft um den Vorsitzenden Paul Bösch und dem Bauleiter Kurt Werkmann in Uttenweiler Gansgrube eine Schutzhütte erstellt. Bereits 2019 hat die KLJB im Rahmen der 72-Stunden-Aktion den Vorplatz und die Grillstelle gestaltet. Damit ist an dieser Stelle ein sehr schöner Platz zum Verweilen in Uttenweiler entstanden. Bürgermeister Werner Binder dankte den Beteiligten für die „viele Arbeit“. Ähnliches gilt auch für den „wunderschönen Platz“ auf der Ahlener Höhe, der auch von der Ortsgemeinschaft Ahlen in Schuss gehalten wird.

Um beide Plätze zu schützen, hat die Gemeindeverwaltung nun in Absprache mit dem Ortschaftsrat Ahlen und mit dem Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft, Paul Bötsch, die Benutzerordnung abgestimmt, so dass für beide Plätze dieselben Regeln gelten.

Die Spielbereiche der Grundstücke bleiben auch künftig frei zugänglich. Doch wer die Grillplätze mit Schutzhütte nutzen will, muss sich bei der Gemeinde anmelden. Den Platz mieten können Vereine, Gruppen und auch Einzelpersonen. Die Benutzungsordnung regelt Haftungsfragen und auch, wann Schadensersatz geleistet werden muss. Zelten, Campieren und Übernachten ist an den Grillstellen im Regelfall verboten.

Die Kosten für die Nutzung der Grillstellen weisen einer großen Bandbreite auf. Vereine, Organisatoren und Institutionen aus der Gesamtgemeinde müssen nichts bezahlen. Kindergarten und Schulen anderer Gemeinden, die dorthin etwa ihren Wandertag planen, müssen 10 Euro entrichten. Kinder (bis 15 Jahre) aus der Gesamtgemeinde bezahlen 20 Euro (bis 18 Uhr). Private Nutzer und Organisatoren aus der Gesamtgemeinde müssen 30 Euro entrichten. 100 Euro bzw. 105 Euro auf der Ahlener Höhe (wegen des Stromanschlusses) müssen alle übrigen Nutzer und Veranstalter bezahlen, die nicht aus der Gesamtgemeinde kommen. Zudem ist eine Kaution von 100 Euro für alle Nutzer und Veranstalter zu bezahlen. Alle Gebühren sind ebenfalls im Vorfeld zu entrichten.

Man habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich die Veranstalter bei der Gemeinde anmelden müssen, betone Ahlens Ortsvorsteherin Cornelia Krug, wo diese Regelung schon länger Bestand hat. Mit der Vermietung sind auch die Verantwortlichkeiten klar, so dass zum Beispiel kein Müll zurückgelassen werde. „Wir sind gut damit gefahren“, so Krug.