Zum Abschied nochmal ein Konzert

Zum letzten Mal hat Dirigent Bernd Ott am 10. Juli ein Konzert des Musikvereins Dieterskirch dirigiert und wurde zum Abschied mit stehenden Ovationen gefeiert. Die Jugendkapelle der Gemeinde Uttenweiler, geleitet von Martin Huber, begrüßte die Konzertgäste mit dem Stück „March of the trouts“ in der sommerlich geschmückten Festhalle. Das Forellenquintett von Schubert inspirierte Alfred Bösendorfer zu diesem beschwingten Marsch. Anschließend folgte die bekannte Single „Can you English please“ von den Fäaschtbänklern. Mit dem modernen Ohrwurm „Viva la Vida“ der Band Coldplay als Zugabe verabschiedete sich die Jugendkapelle wieder.

Nach der Begrüßung durch Vorstand Stefan Blanz eröffnete Bernd Ott den Abend mit dem Stück „Fiskinatura“ von Thiemo Krass, welches zum 1150-jährigen Jubiläum des Dorfes Fischen im Allgäu entstand. Das Stück handelt von der Schönheit der Landschaft im Allgäu, sowie das Zusammenspiel von Mensch und Natur.

Nach dem festlichen Konzertauftakt folgte „Oregon“ von Jacob de Haan. Das Stück, welches einem das Gefühl vermittelt Teil eines Westerns zu sein, handelt von einer abenteuerlichen Zugfahrt durch die Landschaft einer der nordwestlichen Staaten Amerikas.

„Lead me Home“ von James L. Hosay wurde inspiriert durch Gospel-Lieder, der Choral symbolisiert die Kraft der Hoffnung und schloss den ersten Teil des Konzerts ab.

Nach den Ehrungen und einer kurzen Pause eröffneten die Musikerinnen und Musiker mit dem Marsch „Euphoria“ den zweiten Teil des Konzertes. Anschließend brachte der Musikverein die „Almtaler Polka“ von Patrick Prammer zu Gehör. Die gefühlvolle Ballade „Für Theresa“ wurde von Herbert Hornig für seine kleine Tochter Theresa komponiert. Thomas Schelkle verzauberte dabei die Konzertgäste mit seinem Tenorhorn-Solo und erntete verdienten Applaus.

Nach zwölf gemeinsamen Jahren hieß es dann Abschied nehmen für Dirigent und Kapelle. Mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ lag das letzte gemeinsame Stück auf den Notenständern. Der Musikverein blickt voller Freude und Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück, wie Stefan Blanz in seiner Rede erwähnte.

Zum Dank für den großen Applaus des Publikums folgte die Zugabe „Let me entertain you“ von Robbie Williams mit gesanglicher Begleitung der drei Sängerinnen Carolin Fischer, Heike Mohn und Karin Brobeil vom Chor Espressivo, das absolute Highlight des Abends.