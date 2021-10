Zu schnell im Nebel unterwegs

Umleitungsschilder hat ein Autofahrer am Sonntag auf der B312 zu spät erkannt. Der 21-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr von Ahlen in Richtung Uttenweiler. Es herrschte dichter Nebel und der Fahrer des Volvo bemerkte die Umleitung Richtung Ruppertshofen zu spät. Er bremste und wich aus. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte Verkehrszeichen. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrweise vor allem in der herbstlichen Jahreszeit stets an die Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden muss. Nebel, Dunkelheit, Regen, Glätte lassen das Unfallrisiko um ein Vielfaches ansteigen. Reduziertes Tempo, ausreichender Abstand, vorausschauendes Fahren und vorsichtiges Bremsen sollten daher selbstverständlich sein, damit alle sicher ankommen.