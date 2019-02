Zerstörtes Einfamilienhaus: Polizei rätselt weiter über Ursache

Nach dem Großbrand in Uttenweiler vergangene Woche dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Frühestens in vier Wochen sei mit einem Ergebnis zu rechnen, so Claudia Kappeler von der Ulmer Polizeipressestelle auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Diese Woche sei erneut ein Team der Spurensicherung vom Polizeirevier Riedlingen zusammen mit einem Sachverständigen vor Ort gewesen, um die Brandruine zu untersuchen. Der Sachverständige sei nun dabei, ein Gutachten zu fertigen, so Kappeler. Dies nehme voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch.

Der Brand hatte sich in der Nacht auf Mittwoch, 6. Februar, ereignet. Das Feuer hatte trotz raschen Eingreifens der Feuerwehr ein neues Einfamilienhaus im Starenweg komplett zerstört und einen Schaden von mehr als 600 000 Euro hinterlassen.

Verletzt wurde niemand. Die Bauherren wollten drei Wochen später einziehen.

