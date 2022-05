Zahlenland im Kindergarten St. Uta

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den letzten Wochen stand für die Großen des Kindergarten St. Uta Uttenweiler immer am Dienstagmittag das Zahlenland auf dem Programm. In 10 aufeinander aufbauenden Lerneinheiten beschäftigten sich die Kinder intensiv mit den Zahlen 1 bis 5 und bauten erste Erfahrungen mit dem Zahlenraum von 1 bis 10 auf. Dabei spielte z.B. auch die Geometrie eine Rolle, mit der die Kinder ein umfassendes Verständnis für die Zahlen gewinnen konnten. Im Kern der Entdeckungen im Zahlenland stand der Aufbau des Zahlenbegriffs mit all seinen Aspekten anhand der drei Erfahrungs- und Handlungsfelder: ZAHLENHAUS, ZAHLENWEG und ZAHLENLÄNDER. Damit stellte sich auch eine Vertrautheit mit den verschiedenen der Aspekten Zahlen ein.

Den Kindern hat das Zahlenland großen Spaß gemacht. Alle waren sich einig: Zahlen sind cool, wir freuen uns auf Mathe in der Schule!