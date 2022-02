Wortgottesdienstfeier zur Bibelwoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 15. Februar feierten die Kindergartenkinder des Kindergartens St. Uta mit ihren Erzieherinnen und den Eltern einen kleinen Abschluss Gottesdienst, anlässlich der diesjährigen Bibelwoche. In der Woche zuvor hatten sich die Kinder intensiv mit dem Thema „Gottes Schöpfung“ auseinandergesetzt. Beim Gottesdienst durften die Vorschüler den Eltern und Geschwistern auf anschauliche Art zeigen, was Gott alles geschaffen hat. Nachdem alle Kinder zum Abschluss nach vorne kommen durften und gemeinsam das Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“ sangen, gab es einen großen Applaus. Alle freuten sich sehr darüber, nach so einer langen Zeit endlich wieder gemeinsam einen Gottesdienst feiern zu können. Am Ende der Feier spendeten Pater Alfred Tönnis und Schwester Maritta noch den Familiensegen.