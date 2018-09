Workshop: „Hilfe – mein Kind ist krank“

Der Helferkreis der Initiative Integration Uttenweiler veranstaltet am Freitag, 28. September, von 16 bis 17 Uhr in ihren Räumen für „Kunst und Begegnung“ oberhalb der Turnhalle der Abt-Ulrich-Blank-Grundschule ein ganz besonderes Seminar: In Kooperation mit der St. Uta Apotheke Uttenweiler bietet die Krankenschwester Margit Groß gemeinsam mit der Pharmazeutin Stefanie Dahler einen Workshop für Mütter und Väter mit kleinen Kindern an. Die Themen umfassen Krankheiten und Notfälle, die bei kleinen Kindern immer wieder auftreten. Die beiden Fachfrauen erklären praxisnah, was im Notfall ganz einfach auch zu Hause gemacht werden kann und wie alltägliche Wehwehchen sanft behandelt werden können. Zudem stellen sie vor, was alles in eine kleine Hausapotheke gehört, welche Wickel oder Kräuter helfen können und wann das Kind zum Arzt sollte. Ein weiterer Aspekt des Seminars sind einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Workshop beginnt um 16 Uhr und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Die Initiative freut sich jedoch über Spenden, um weiterhin so viele gemeinsame Projekte und Workshops anbieten zu können. Im Nebenraum findet von 15.30 bis 17.30 Uhr auch das „Offene Atelier“ für Groß und Klein statt, sodass alle, die Lust auf Kunst und Malerei haben, dort kreativ werden können.

Die Initiative Integration Uttenweiler läd zudem alle Interessierte für den kommenden Sonntag, 30. September, von 14 bis 17 Uhr zu Kaffee und Kuchen sowie internationalen Spezialitäten am Tag der offenen Tür in der Turn- und Festhalle ein. Gemeinsam mit den geflüchteten Familien, die in Uttenweiler wohnen, bereitet die Frauen des Helferkreises für die Besucher ein buntes Buffet mit verschiedensten internationalen Köstlichkeiten vor.