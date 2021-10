Wohnhaus in Flammen

Am Freitagabend hat in Ahlen bei Uttenweiler ein Haus gebrannt. Laut Pressemitteilung der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Ein Bewohner hatte der Feuerwehr gegen 18 Uhr den Brand des Dachstuhls seines Hauses in der Biberacher Straße gemeldet. Diese war auch schnell da und bekämpfte die Flammen. Gegen 19.30 Uhr schließlich war der Brand gelöscht. Als später das Haus durchsucht werden konnte, bestätigte sich, dass niemand verletzt wurde. Was zu dem Brand geführt hat, muss die Polizei noch ermitteln. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 300 000 Euro geschätzt.