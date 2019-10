Wintersportbörse und Start in die Saison

Mit einer Ski- und Snowboardbörse und einer Eröffnungsfeier startet die Abteilung Ski & Board des Sportvereins Uttenweiler am Samstag, 19. Oktober, in die Wintersaison. Die Abteilung verspricht eine große Auswahl an Wintersportartikeln im Sportheim des SV Uttenweiler. Auch einige umliegende Sportgeschäfte unterstützen die Börse. Im Angebot sind von Boards und Skiern über Schuhe und Stöcke auch Bekleidung und alles, was mit Wintersport zu tun hat. Wichtiger Hinweis: Die Vereinsmitglieder nehmen nur funktionsfähiges und genormtes Gerät und Material an und übernehmen für die erworbenen Artikel keine Haftung. Skibindungen müssen immer vom Fachhandel geprüft und eingestellt werden. Anlieferung ist von 9 bis 10.30 Uhr, Verkauf von 10.30 bis 12.30 Uhr und Abholung von 12.30 bis 13.30 Uhr. Informationen erteilt Josef Schelkle, Telefon 07374/315, JSchelkle@t-online.de.

Am Abend geht es dann um 19.30 Uhr los mit der Skisaisoneröffnung, gleichzeitig wir der Tennisabschluss in den Räumen des Uttenweiler Sportheims gefeiert. Mit einem kleinen abwechslungsreichen Programm wollen sich die Vereinsmitglieder auf den kommenden Winter einstimmen und viele Mitglieder der Abteilungen, aber natürlich auch interessierte Bürger aus der Gemeinde ansprechen. Nach dem offiziellen Teil des Abends wird die Skibar eröffnet und mit Musik und Tanz wird weiter gefeiert.

Für die kommende Saison bietet die Abteilung Ski & Board ein volles Programm: Von 3. bis 6. Januar findet die Skifreizeit in Tirol, am 11., 12. und 18. Januar Ski- und Snowboardkurse statt. Mehrtagesfahrten sind am 8. und 10. November im Stubaital sowie am 18. und 19. April in Sölden. Tagesfahrten bietet die Abteilung Ski & Board am 14. Dezember, am 1. Februar („Kids’ Day – Spiel und Spaß im Schnee“), am 8. Februar (die „Wenn’s am schönsten ist, soll man ausfahren“-Ausfahrt) und am 29. Februar (SVU-Ausfahrt – Ischgl mit Après-Ski) an. Sonstige Veranstaltungen: 29. November Nikolausmarkt Uttenweiler sowie ab 24. Oktober Skigymnastik in der Turnhalle Uttenweiler (immer donnerstags, 18.30 Uhr). Die Abteilung Ski & Board weist darauf hin, dass insbesondere bei Mehrtagesfahrten nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung stehen und sich somit ein möglichst frühes Anmelden auszahle.