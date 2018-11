Wintermarkt mit großer Tombola

Der Kindergarten Bussenzwerge in Offingen hat sich für den Wintermarkt am Samstag, 17. November, wieder etwas einfallen lassen: Zu ihrem zehnten Markt präsentieren sie eine große Tombola. Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für Freizeitparks und Zoos, Kinogutscheine, Spielsachen und vieles mehr. Als Hauptpreis gibt es ein Gutschein über ein Ritteressen im Wert von 250 Euro. Der Wintermarkt findet von 14 bis 17 Uhr in der Bussenhalle Offingen statt. In weihnachtlicher Atmosphäre präsentieren Anbieter aus der Region Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, adventliche Floristik und vieles mehr. Selbstverkäufer bieten Gebrauchtes rund ums Kind an. Außerdem bietet der Kindergarten Speis und Trank an. Der Erlös der Veranstaltung kommt komplett dem Kindergarten Bussenzwerge zugute.