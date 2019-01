Willi Maurer bleibt Nabu-Vorsitzender

Bei der Jahresversammlung der Nabu-Ortsgruppe Uttenweiler im Gasthaus „Rössle“ ist der bisherige Vorsitzender Willi Maurer in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Veranstaltung blickten die Teilnehmer auf das Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten zurück.

Willi Maurer eröffnete die Versammlung und begrüßte unter den Anwesenden auch Bürgermeister Werner Binder sowie Sabine Brandt, die Leiterin der Regionalgeschäftsstelle des Nabu in Biberach. Als Vorprogramm zur Veranstaltung präsentierte Elmar Rakel einen bunten Bildermix zu regionalen Themen ,wie etwa die „Blühoase“ beim Sportplatz oder dem Bibergewässer „Badbrunnen“. Aber auch die Aufnahmen zur Ortsgeschichte, wie etwa den Bauphasen der Umgehungsstraße 2007/08, fanden großes Interesse. Von besonderer Güte waren auch die Tier- und Blumenaufnahmen von Gerti Roth.

Im Anschluss an die Bilderschau berichtete der Vorsitzende über Aktivitäten der Ortsgruppe im Jahr 2018. Insbesondere ging er ein auf Entstehung und Bedeutung der„Blühoase“ beim Sportplatz und bedankte sich bei allen Initiatoren und Helfern. Besonders erwähnte er auch Herbert Arbter, der das Projekt maßgeblich angestoßen hatte. Arbter berichtete hierauf kurz über die weitere Zukunft der von Günter Blässle bewirtschafteten Fläche.

Ein weiterer Erfolg war der Bau von Nistkästen beim Sommerferienprogramm, was mit der Unterstützung der Schreinerei Moll veranstaltet werden konnte.

Zur erfolgten Pflanzaktionen im Rahmen der Flurneuordnung berichtete hernach Bürgermeister Binder und dankte allen im Natur- und Umweltschutz Beteiligten. So verwies er unter anderem auf die Spende von 30 Obstbäumen der „Teilnehmergemeinschaft“ für Privatpersonen und auf den wiederum geplanten Baumschneidekurs. Sein besonderes Augenmerk galt dem „Bibermanagement“ in der Gemeinde. Bibermanagement sei Flächenmanagement: Zum einen muss man über die Flächen verfügen können, zum anderen bedürfe es eines Verfahrens, das dem Wohle der Landwirtschaft und auch den ökologischen Erfordernissen gerecht werde. So haben sich am Tobelbach in Oberwachingen drei Biberfamilien angesiedelt, die für die Landwirtschaft größere Schäden verursachen. Hier soll jetzt eine vernünftige Flurbereinigung durchgeführt werden. Auch in Adertshofen ist der Biber inzwischen ansässig.

Die im vergangenen Jahr zugesagten Amphibiendurchlässe Richtung Sauggart werden in diesem Jahr realisiert, der Auftrag wurde vergeben. Willi Maurer bedankte sich beim Bürgermeister für das gute und konstruktive Verhältnis zur Gemeindeverwaltung und dem Bauhof. Maurer regte seinerseits an, die Gemeinde könnte das kanalisierte Bachbett des Dorfbachs in der Ortsmitte etwas naturverträglicher ausgestalten, ohne dass der Verlauf grundlegend geändert werden müsse. Pläne hierzu soll es früher schon einmal gegeben haben.

Willi Maurer richtete dann den Blick auf die weltweiten Umweltprobleme und ging auf das „Mikroplastik“ in den Flüssen und Meeren ein. So hat sich im Atlantik zum Beispiel inzwischen ein „flächendeckender Strudel von Kunststoffabfällen“ gebildet, der drei- bis vier Mal so groß ist, wie die Fläche Deutschlands. „Wir müssen unbedingt anfangen vor unserer eigenen Haustüre zu kehren und so viel Müll wie irgend möglich vermeiden“, so sein Appell. Lobend hob Willi Maurer die letztjährige Landschaftsputzede der Familie Jerg hervor und bot bei einer weiteren Aktion dieser Art die Nabu-Ortsgruppe selbstredend als Helfer an.

Neuer Beisitzer

Der Schatzmeister Erich Messmer trug den Kassenbericht vor. Einer der Kassenprüfer, Harald Großmann, bescheinigte die vorbildliche und ordnungsgemäße Führung der Kasse. Auf Antrag von Sabine Brandt wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurden auch die folgenden Positionen jeweils einstimmig gewählt und besetzt: Alter und neuer 1. Vorsitzender ist Willi Maurer, neuer Beisitzer Michael Kraus und neuer 2. Kassenprüfer Karl Renz. Willi Maurer bedankte sich anschließend für die gute und engagierte Arbeit der bisherigen Vorstandsmitglieder Arndt Sichler und Richard Gebhard. In einem kurzen Tätigkeitsbericht ging Sabine Brandt auf ihre Arbeit in der Regionalgeschäftsstelle ein und bot der Ortsgruppe weiterhin ihre Hilfestellungen an.