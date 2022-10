Von einer Autofahrerin ist am Donnerstag bei Uttenweiler ei n Wildschwein angefahren worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhrr eine 70-Jährige gegenh 7 Uhr mit ihrem VW auf der B312 von Uttenweiler in Richtung Ahlen. Von links sprang plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn und rannte gegen die linke Fahrzeugseite. Danach verschwand es nach rechts in den Wald. Am VW entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.