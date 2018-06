Wenn plötzlich alles anders wird

In den Metzgereibetrieben der Familie Högner hat es eine weit reichende Veränderung gegeben. Der bisherige Metzger, Manfred Högner jun., ist aus privaten und wirtschaftlichen Gründen ausgestiegen. Er beliefert die Landmetzgerei Högner GmbH, die von seiner Tochter Simone Högner-Hohl geführt wird, nicht mehr. Seine Fleisch- und Wurstwaren gibt es seit kurzem ausschließlich in der „Langenenslinger Metzg“ und in einem Verkaufswagen. In der Landmetzgerei Högner in Uttenweiler und allen dazugehörenden Filialen werden bis auf weiteres Wurstwaren verkauft, die in Reutlingen produziert werden.

Manfred arbeitet jetzt bei Ute Funk

„Manne schlachtet nach wie vor im Schlachthof in Riedlingen. Nur der Ort der Weiterverarbeitung hat sich geändert“, erklärt Ute Funk, die Lebensgefährtin von Manfred Högner. Sie ist die Inhaberin der Metzgerei in Langenenslingen, zu der auch ein eigenes Schlachthaus gehört. Dort arbeitet Manfred Högner jun. jetzt. Er stellt alle seine bekannten Fleisch- und Wurstwaren weiterhin her. Allerdings produziert er ausschließlich für die Metzgerei von Ute Funk. Neben ihm arbeiten dort sechs weitere Mitarbeiter.

Ergänzt wird dieses Team durch drei Verkäuferinnen, die von Mittwoch bis Samstag mit dem Verkaufswagen im Umkreis von Uttenweiler, Bad Saulgau, Zwiefalten und Wilsingen unterwegs sind. Sie bedienen die bisherigen Verkaufsrouten der Firma Högner weiter – wie gewohnt mit den Fleisch- und Wurstwaren aus der Produktion von Manfred Högner, aber neu als Angestellte von Ute Funk. Diese plant, wie sie selbst berichtet, alsbald ein neues Verkaufsmobil anzuschaffen, auf dem anstatt der Aufschrift „Högner“ dann „Langenenslingen Metzg“ zu lesen sein wird.

Wurst kommt aus Reutlingen

Die Landmetzgerei Högner wird weiterhin von Simone Högner-Hohl geführt. Sie erklärt gegenüber der SZ: „Die Landmetzgerei Högner GmbH mit den Filialen in Altheim, Bad Buchau, Hayingen und Zwiefalten bezieht vorübergehend ihre Wurstwaren von einem befreundeten Fleischerei-Fachgeschäft mit eigener Schlachtung und täglich frischer handwerklicher Wurstproduktion, von der Metzgerei Oskar Zeeb in Reutlingen. Für uns werden dort Schweine aus eigener Aufzucht, aus dem landwirtschaftlichen Betrieb meines Ehemannes Hagen Hohl, verarbeitet.“ Zur weiteren Entwicklung äußert Simone Högner-Hohl, dass für die Zukunft wieder eine eigene Produktion zusammen mit einer weiteren Fachmetzgerei geplant sei.