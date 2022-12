Weihnachtskonzert des Musikverein Uttenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17. Dezember durfte der Musikverein Uttenweiler nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause endlich wieder zum traditionellen Weihnachtskonzert einladen. Dieser Einladung sind sehr viele Gäste gefolgt und der Musikverein durfte auf eine voll besetzte Halle blicken.

Martin Huber, Dirigent der Jugendkapelle, durfte seine Jugendlichen zum ersten Mal beim Weihnachtskonzert dirigieren und zeigte wie hervorragend er mit den Jugendlichen interagiert. Mit „Jubilance“ startete die Jugendkapelle schwungvoll in den Konzertabend. Bei „Ladybirds“ wurden die solistischen Einlagen von drei Querflöten mit Bravour gemeistert und die Jugendkapelle zeigte ihre Vielseitigkeit. Mit Glück von den Fäaschtbänkler wippte bestimmt jeder Zuhörer mit seinen Füßen mit. Mit zahlreichem Beifall ließ sich die Jugendkapelle eine Zugabe nicht nehmen und verabschiedete sich somit von ihrem Publikum und räumte die Bühne für die Stammkapelle.

Mit „Godess of Fire“ begrüßte die Stammkapelle unter Leitung von Ralf Kriz die vollbesetze Halle. Rhythmisch und melodisch erfolgte die musikalische Tondichtung über die Feuergöttin der hawaianischen Vulkane. Nach der Begrüßung der zahlreichen Zuhörer, Ehrengäste und Ehrenmitgliedern mit dem diesjährigen Leitgedanke „In drei Minuten Erinnerungen von drei Jahren zu wecken – das schafft nur die Musik“ zeigte Karolin Werkmann mit „Rhapsody for Flute“ ihr Können auf der Querflöte in freier Komposition. Der tosende Beifall zeigte wie hervorragend ihr dies gelang. Mit dem Höhepunkt „Imagasy“ in der man gedanklich in die Kinderwelt zurückversetzt wurde, verabschiedete sich der Musikverein in eine kurze Pause. Mit weltbekannten Melodien aus „Phantom der Oper“ kam der Musikverein Uttenweiler schwungvoll wieder zurück aus der Pause. Mit „Don´t Stop me Now“ von Freddie Mercury sangen die Zuhörer gedanklich mit und wippten passend zu der Melodie auf ihren Stühlen mit. Mit „We are the World“ verabschiedete sich der Musikverein. Eine Zugabe ließ sich aber auch hier das Publikum nicht nehmen und der Musikverein nahm die Zuhörer auf eine rasante Zugfahrt mit. Traditionell wurde das Konzert mit einem Weihnachtslied, zusammen mit den Gästen als Sänger beendet und in die Weihnachtszeit eingestimmt.