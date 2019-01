Wasserversorgung Offingen wird grundlegend saniert

Mit Investitionen in die Offinger Wasserversorgung, die Erschließung des Baugebiets Bucheschle II und die Verlegung von Leerrohren hat sich der Uttenweiler Gemeinderat beschäftigt. Auch der Haushalt für 2019 wurde vorberaten.

Bevor Bürgermeister Werner Binder in der Gemeinderatssitzung am Montagabend zu den Haupt-Tagesordnungspunkten überleitete, informierte er den Rat und die Zuhörer über einige wichtige Geschehnisse in der Gemeinde. So zog dieser Tage in die Offinger Gemeinschaftsunterkunft eine irakische Familie ein.

In der darauffolgenden Bürgerfragestunde machte ein Bürger auf die Problematik der Schneeräumungspflicht aufmerksam, da dies wohl nicht von jedem ganz ernst genommen werde. „Es gibt da keine Ausnahmen“, machte der Bürgermeister klar, „wenn etwas passiert, hat der Anwohner auch die Konsequenzen zu verantworten.“

Investition in Wasserversorgung

Einen breiten Raum nahm das aktuelle Thema Wasserversorgung in Offingen ein, worüber Johannes Rabatscher von der Ewa Riss – seit April 2018 zuständig für die Betriebsführung – detailliert berichtete. Insbesondere erläuterte er dringende technische Maßnahmen und Neuerungen zum Objektschutz. „Es handelt sich um sicherheitsrelevante Optimierungen“, so Rabatscher. Somit würden nicht nur marode Schaltkontakte ausgetauscht werden, sondern auch technische Maßnahmen zur Funktionalität der Pumpen in dem Zweikammersystem – etwa bei Stromausfall – ergriffen. Diesen Vorhaben stimmte der Gemeinderat zu; die Hydro-Elektrik Ravensburg und die Firma Pfender Dieterskirch sollen den Auftrag übernehmen, die Bauleitung übertrug das Gremium der Ewa Riss.

Auftragsvergabe für Bucheschle II

Ebenfalls angenommen wurde anschließend die Vergabe der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Bucheschle II durch die Firma Gaiser aus Moosburg. Sie hatte von vier Firmen das günstigste Angebot abgegeben und wird die Erschließungsarbeiten für Kanal, Wasser, Straße und die Kabelarbeiten für die Straßenbeleuchtung für rund 310 770 Euro übernehmen.

Ausschreibung für Kinderhaus

Die Ausschreibung des geplanten Neubaus von Kindergarten und Kinderkrippe wird von dem Büro Veser und den beteiligten Fachplanern derzeit erarbeitet und soll am 16. Februar veröffentlicht und in der Sitzung am 25. März vergeben werden. Konkret geht es um die Gewerke Rohbau mit Erd- und Entwässerung, Holzbau inklusive Trockenbau, Abdichtung und Flaschnerarbeiten, Fensterbau, Elektroarbeiten mit Brandschutz und Heizung, Lüftung und Sanitär.

Diskussion um Blockhaus

Nach der Zustimmung der Bauvorhaben eines Wohnhauses und eines Ökonomiegebäudes wurde etwas lebhafter der Antrag zum Bauvorhaben eines Wohnhauses in Blockbauweise in Offingen diskutiert. „Ein Blockhaus ist hier zwar nicht üblich, aber aus Sicht der Verwaltung doch mit Einschränkungen machbar“, so der Bürgermeister. Aufgrund der positiven Argumente im Rat (nachwachsender Rohstoff Holz, positiver Beitrag zum Ortsbild) stimmte das Gremium mit einer Enthaltung dem Antrag zu.

Auch dem Verfahren der Änderung des Flächennutzungsplans für die Gemeinde mit ihren Teilorten wurde stattgegeben.

Leerrohre werden mit verlegt

In der Folge erläuterte der Ortsbaumeister Markus Rieger die diesjährige Erweiterung des Netzes der Erdgas Südwest, die eine Mitverlegung von Mikroleerrohren für die Breitbanderschließung beinhaltet. Geplant sind Maßnahmen in der Schiller-, Michel-Buck-, Mörike-, Springer- und Sauggarter Straße, Mühlweg, Kloster-, Riedlinger und Irmengardisstraße. Die Kosten für die Mitverlegung der Leerrohre belaufen sich auf etwa 30 000 Euro brutto. „Leider gibt es für diese Mitverlegung keine Förderung“, bedauerte Rieger. Dennoch wurde das Vorhaben ebenso akzeptiert wie auch die Beteiligung zur Ausschreibung Strom über die GT-Service GmbH, wobei dieses Vorhaben jedoch lediglich den Bereich der Straßenlampen in Folge der Kündigung des Versorgers Energiedienst AG betrifft.

Kreditaufnahme für Kinderhaus

Ausführlich präsentierte Kämmerer Alexander Preuß den Entwurf zum Haushaltsplan 2019. Hierbei erklärte er zunächst das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungewesen (NKHR), bestehend aus einem Drei-Komponenten-Modell, worauf die Gemeinde ihr Finanzwesen umgestellt habe. Der Ergebnishaushalt ergab einen Fehlbetrag in Höhe von 281 600 Euro, der sich allerdings durch eine Ergebnisrücklage um 100 000 Euro reduziert. „Der vollständige Ausgleich ist im Finanzierungszeitraum durch den Überschuss von rund 314 000 Euro bis 2022 vorgesehen“, so der Kämmerer. Im Finanzhaushalt schlägt besonders die geplante Kreditaufnahme für den Kindergarten- und Krippenneubau mit 1 340 100 Euro zu Buche, wobei die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde mit 423,85 Euro immer noch mehr als 200 Euro niedriger als vergleichbare Gemeinden im Landesdurchschnitt liege.

Neue Zahnärztin für Uttenweiler

Weitere Themen waren die Kommunalwahlen 2019 sowie der Antrag der Katholischen Landjugend KLJB Dieterskirch zur Förderung von Sanierungsarbeiten des gemeindeeigenen Gebäudes. Die Fördersumme beläuft sich auf rund 3320 Euro. Bezüglich der Ausschreibung zur Anlegung von Hauptwegen und Planung weiterer Doppelgräber im Areal des Friedhofs wurde diesem ebenfalls stattgegeben. Nach der Annahme der Spenden des vorhergehenden Jahrs bewilligte der Rat den Innenausbau einer Zahnarztpraxis der sich in Bälde niederlassenden Zahnärztin Dr. Dittrich. „Wir freuen uns sehr darüber, endlich eine neue Zahnärztin für unsere Gemeinde gewonnen zu haben“, beschloss Bürgermeister Binder die öffentliche Sitzung.