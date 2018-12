Wassergebühren sind Thema

Zu letzten öffentlichen Sitzung des Jahres trifft sich der Gemeinderat Uttenweiler am Montag, 17. Dezember. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die Tagesordnung: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Erneuerung der Brücke in der Pfarrer-Schmid-Straße in Sauggart; Baugebiet Bucheschle II (Ausschreibung der Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt); Beschaffung eines LKWs für den Bauhof (Vergabe LKW und Vergabe des Streuautomats inklusive Feuchtsalzanzeige); verschiedene private Baugesuche; Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes; Gebührenkalkulation Wasser und Abwasser (Satzungsänderung und Anpassung der Wassergebühren sowie Satzungsänderung und Anpassung Abwassergebühren); Verpachtung Winterschafweide; Breitbandinfrastruktur (Festlegung Kostenpauschale für Hausanschlüsse FTTB/FTTH); Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen. Die Sitzungsinformationen für die Bevölkerung liegen im Sitzungssaal aus.