Wallfahrtsmesse mit Kräutersegnung am 15. August auf dem Bussen

Die Aufnahme Marias in den Himmel wird am Montag, 15. August, 10 Uhr, auf dem Bussen gefeiert. Dies gibt die Seelsorgeeinheit Bussen bekannt. Der Festgottesdienst mit Kräutersegnung findet in der Bussenkirche statt. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Bussenschola festlich gestaltet. Die Aufnahme Marias in den Himmel verknüpft den 15. August mit dem Brauch der Kräutersegnung. Deshalb bringen die Gläubigen selbstgebundene Weihbüschel mit. Es werden – wie in den vergangenen Jahren auch Weihbüschel gegen eine Spende angeboten, die vom Katholischen Landvolk liebevoll gebunden werden. Diese Weihbüschel enthalten häufig Kräuter wie Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Kamille oder Eisenkraut. Oft werden sie auch um eine Königskerze herumgebunden. Die genaue Anzahl hängt von der Tradition einzelner Landstriche ab. Die Büschel können nach der Segnung auf dem Dachboden oder im sogenannten „Herrgottswinkel“ aufgehängt werden als Zeichen des Vertrauens auf Gottes Schutz bei Krankheiten, Gewitter, Blitzschlag und Unheil.