VW-Fahrer überholt gefährlich

Im Grünstreifen hat in Überholmanöver am Dienstag bei Uttenweiler geendet. Nach Erkenntnissen der Polizei war der VW gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße von Biberach in Richtung Riedlingen unterwegs. In einer unübersichtlichen Kurve bei Uttenweiler habe der 36-jährige Fahrer ein Fahrzeug überholt. Dabei kam ihm ein Audi entgegen. Beide wichen nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der VW-Fahrer muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Ob an den Autos ein Schaden entstand, ist bislang unklar. Die Polizei aus Riedlingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.