Vorlesetag in der Abt-Ulrich-Blank Grundschule

Seit 2004 ist der bundesweite Vorlesetag auf gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands größtes Vorlesefest. In diesem Jahr stand der Aktionstag unter dem Jahresmotto „Gemeinsam einzigartig“. Drei „Uttenweiler Promis“ waren gerne bereit, den Erst-, Dritt- und Viertklässlern vorzulesen. Die ehemalige Schulleiterin Frau Volz ging in die beiden ersten Klassen. Sie stellte das Buch „Rabe Socke – Alles erlaubt?“ vor und erarbeitete im Anschluss zusammen mit den Kindern ein von ihr selbst erstelltes Büchlein zur Lektüre. In den dritten und vierten Klassen waren Pater Alfred und Bürgermeister Binder zu Besuch, die beide aus dem Buch „Ein Känguru wie du“ vorlasen. Alle Kinder waren begeistert von den spannenden Büchern und auch darüber, dass sich drei Uttenweiler Promis für sie Zeit genommen hatten.