Vorfahrt übersehen

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Autofahrer sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag auf der B312. Ein 50-Jähriger fuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes von Minderreuti in Richtung Uttenweiler. An der Einmündung zur B312 bog er auf diese in Richtung Riedlingen ab. Von links kam eine 55-Jährige mit ihrem VW. Sie hatte Vorfahrt, wurde aber vom Mercedes-Fahrer übersehen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40 000 Euro.