Vorfahrt missachtet

Eine verletzte Person und Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Montag bei Uttenweiler. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Audi gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße 7535 und fuhr an der Einmündung auf die B312 ein. Dort kam aus Richtung Riedlingen eine 53-jährige Audi-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Der 20-Jährige übersah sie, weshalb die beiden Audis im Einmündungsbereich zusammenstießen. Bei dem Unfall erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.