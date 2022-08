Vorfahrt missachtet: 14 000 Euro Schaden

Auf rund 14 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Uttenweiler entstanden ist. Ein Autofahrer hat die Vorfahrt missachtet.

Kurz vor 15 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Mazda auf der Dieterskircher Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 31-Jährigen, die mit ihrem Volvo in der Hauptstraße unterwegs war und in Richtung Riedlingen fuhr. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.