Von Chart-Hits bis zu den Klassikern der Pop-Giganten

Seit zwei Monaten bereitet sich der Junge Chor Da Capo aus Uttenweiler für ein Pop-Vocal-Konzert mit dem Titel „Nothing but Pop“ vor. Das Programm der abendfüllenden Gesangsperformance am Samstag, 9. November, in der Festhalle Uttenweiler wird von zwei weiteren Ensembles, den Bonds-Acoustic und dem Modern-Symphonic-Percussion-Ensemble vervollständigt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Vorverkauf startet ab sofort.

Das Repertoire der drei Ensembles umfasst ausschließlich bekannte und gern und oft gehörte Titel aus der Welt des Pop. Dabei tragen die Musiker und Sänger sowohl deutschsprachige Stücke vor wie auch Werke aus der internationalen Pop-Szene und den aktuellen Charts.

Professioneller Choreograf

Da Capo ist der junge Chor des Gesangvereins Frohsinn Uttenweiler. Der gemischte Chor interpretiert beliebte Popsongs mit engagiertem Einsatz in einer ambitionierten Bühnenshow mit Lichttechnik und eindrucksvollen Bühneneffekten. Sie führen etwa den Song „Rhythm of Life“ aus dem Musical „Sweet Charity“ in einer choreografischen Performance auf. Die Choreografien stammen von dem Absolventen der Hamburger Musical-Stage-School, Haddy Chussein. Tamara Großmann am Piano, Robert Glöckler an der Gitarre, Sascha Jerg am Bass und Jonas Glöckler am Schlagzeug begleiten den Chor, der von Wolfgang Hirsch dirigiert wird.

Das Gesangsensemble „Bonds- Acoustic“ besteht aus drei Frauenstimmen: Yvonne Briemle, Marlene Kohne und Ute Schröter. Elmar Müller begleitet am Klavier. Das Terzett möchte bei ihren Live-Auftritten die Zuhörer mit eigens zugeschnittenen Arrangements von lyrischem Pop bis hin zu modernem Rock begeistern. Die Besetzung mit drei Frauenstimmen ermöglicht mehrstimmige Stücke mit interessanten und zum Teil unerwarteten Spannungsbögen.

Mit 18 Musikern bereichert das „Modern-Symphonic-Percussion-Ensemble“ unter der Leitung von Hubert Müllerschön das Pop-Event. Den Besuchern erwartet ein rhythmisches „Trommelfeuer“ der jungen Percussionisten mit Marimbafon, Vibrafon, Xylofon, Glockenspiel und Schlagzeug.

Schauspielerin führt durch Show

Durch die Show führt, spielt und moderiert die aus Köln stammende junge Musicalschauspielerin Irina Dietrich. Sie wird in die Rolle der schwarzen Fee Marabella schlüpfen und in zum Teil grotesken Gesten durch die Linie der rhythmisch ansprechenden Songs führen. Regie und Gesamtleitung der Aufführung liegen bei Wolfgang Hirsch.

Für das Konzert verlost die „Schwäbische Zeitung“ dreimal zwei Eintrittskarten. Und so funktioniert’s: Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten (Namen, Telefonnummer) und dem Stichwort „Da Capo“ an die Adresse redaktion.riedlingen@schwaebische.de. Möglich ist auch der Postweg: Schwäbische Zeitung, Haldenstraße 6+8, 88499 Riedlingen. Einsendeschluss ist Sonntag, 20. Oktober.